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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Февраля, 16:08 |
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Трутнев рассказал о худшем показателе в строительстве ДФО
«Определено 58 центров экономического роста, которые охватывают 81% населения Дальнего Востока - 6,6 миллиона человек. До 2021 года на создание, модернизацию и оснащение соцобъектов будет выделено из федерального бюджета 94,3 миллиарда рублей», - сказал Трутнев.
По его словам, в результате должны быть построены 19 больниц, 52 фельдшерско- акушерских пункта, 33 школы, детсады, 30 спорткомплексов и другие объекты. Уже построены четыре больницы, 21 ФАП, шесть школ, два детсада, 11 спортивных комплексов, 237 спортивных площадок, шесть объектов культуры.
«Приморью выделено из федбюджета на три года 12,9 миллиарда рублей... По итогам 2018-2019 годов установлены восемь ФАП, построены три дома культуры, спорткомплекс.... Выполнена не вся работа. За 2019 год объем исполнения плана составил 91%. Из 6,5 миллиарда на 600 миллионов работа не выполнена», - сказал Трутнев.
Он отметил, что это один из худших показателей по работе в округе.
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