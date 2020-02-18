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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Февраля 2020, 13:09 | Регион сегодня
Глав регионов рассчитают
Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с дальневосточными губернаторами поручено рассчитать коэффициент эффективности по основным направлениям работы для министерства и для каждого губернатора с учетом особенностей его территории
Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с дальневосточными губернаторами поручено рассчитать коэффициент эффективности по основным направлениям работы для министерства и для каждого губернатора с учетом особенностей его территории.
Такое решение принято по итогам выездного итогового совещания под руководством зампредседателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В нем приняли участие все главы дальневосточных регионов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, представители федеральных министерств и ведомств.
Теги: регионы Минвостокразвития
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