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Среда| 22 Апреля, 07:52 |
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На Хабаровском судостроительном заводе заложили два новых краболова
На Хабаровском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки двух краболовов проекта 03141. Долгожданный заказ уже законтрактован, корабелы приступили к работе.
В дирекции предприятия «Дальневосточному капиталу» рассказали, что еще 27 марта Российский морской регистр судоходства выдал АО «ХСЗ» свидетельство о закладке двух краболовных судов для магаданской рыболовной компании «МАГ-СИ ИНТЕРНЕШНЛ», контракты на строительство которых были подписаны 15-го января 2020 года. Ранее торжественная церемония закладки была намечена на 31 марта этого года, но из-за нерабочей недели, которая выпала на эту дату, церемонию пришлось перенести на более поздний срок.
Строительство краболовов на Хабаровском судостроительном заводе стало возможным благодаря реализации программы «квоты под киль», направленной на стимулирование развития рыболовного флота в России, а также поддержку отечественных судостроительных заводов. Назначение краболовных судов проекта 03141 – промысел краба и креветки ловушками и хранение улова в охлажденной морской воде, с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.
Постройка каждого из судов длинной около 63 метров займет полтора года. Судно предназначено для промысла краба и креветки, кратковременного хранения в охлажденной морской воде. Установленное оборудование позволит проводить заморозку в море. Новые заказы позволили создать на заводе еще 50 рабочих мест.
Подписанный контракт является первым из нескольких планируемых. Хабаровский судостроительный завод согласовывает контракты с другими заказчиками и продолжает вести переговоры по поступающим заявкам. Строительство краболовных судов позволит загрузить производственные мощности ХСЗ на несколько лет.
Досье «Дальневосточного капитала:
Класс судна — (РС) КМ Ice2 (REF) fishing vessel; длина наибольшая — 63,27 метра; ширина наибольшая — 10,60 метра; высота борта (до верхней палубы) — 4,60 метра; валовая вместимость -1048 тонн; мощность ГД — 1618 кW; скорость — 14 узлов; экипаж – 21 человек; автономность – 45 суток.
В торжественной церемонии через видеоконференцсвязь приняли участие губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор компании «МАГ-СИ ИНТЕРНЕШНЛ» Михаил Котов. В офлайне с торжественными речами выступили: губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал, руководитель Хабаровского отделения Регистра Судоходства Анатолий Лебедев и генеральный директор АО «ХСЗ» Игорь Васько. На мероприятии присутствовало минимальное количество участников, они были в защитных масках.
"Промышленность нашего региона работает стабильно и имеет хороший потенциал. Работа над краболовами такого класса расширит компетенции предприятия по строительству современных судов. Это хороший опыт. Хабаровский судостроительный завод – один из крупнейших на Дальнем Востоке. И не случайно выбор заказчика пал именно на это предприятие, которое имеет богатую историю и пул успешно выполненных заказов", - отметил Сергей ФУРГАЛ.
Фото Вячеслава Реутова, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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