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22 Июля 2019, 09:15 | Регион сегодня |

"Байкальской гавани" выберут оптимальный преференциальный режим для привлечения инвесторов

Вице-премьер поручил АНО АПИ подключиться к поиску инвесторов в туристическо-рекреационную сферу, добавив, что здесь должен быть "системный инвестор"

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) совместно с правительством Республики Бурятия должны провести сравнение режимов территорий опережающего развития и особых экономических зон и выбрать наиболее привлекательный для привлечения в "Байкальскую гавань" инвесторов

Соответствующее поручение дал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Надо привлекать инвесторов, которые могут обеспечить кластерное развитие», - подчеркнул Юрий Трутнев по итогам посещения ОЭЗ «Байкальская гавань». Вице-премьер поручил АНО АПИ подключиться к поиску инвесторов в туристическо-рекреационную сферу, добавив, что здесь должен быть «системный инвестор».

Глава республики Алексей Цыденов проинформировал о заинтересованности региона в создании современной туристической инфраструктуры, которая не будет нести экологическую нагрузку на экосистему озера Байкал, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Нам нужен цивилизованный туризм, который будет способствовать сохранению красоты и уникальной природы Байкала, а также создавать новые рабочие места», - уточнил он.

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» создана в 2007 году на территории Прибайкальского района Бурятии сроком на 49 лет. За годы существования зоны бюджетами всех уровней в инженерную инфраструктуру «Байкальской гавани» вложено 4,7 млрд рублей, из которых одна треть – республиканские. В 2018 году полномочия и имущественный фонд «Байкальской гавани» передан из федеральной собственности в республиканскую. Правительством региона была создана новая управляющая компания.

За прошедшие полтора года после перезапуска проекта, правительством Бурятии совместно с управляющей компанией были расторгнуты соглашения с 10 компаниями из 12-ти. При этом привлечены четыре новых инвестора, два из которых, представляют Республику Корея. Общий объем заявленных инвестиций «новым пулом инвесторов» составляет 5,6 млрд рублей. Также на прошедшем экспертном совете ОЭЗ «Байкальская гавань» был представлен проект компании Green Flow Baikal. Инвестор намерен построить четырехзвездочный отель на 180 номеров с крупным водно-оздоровительным комплексом и значительными конгрессными мощностями. Общий объем заявленных инвестиций составляет 871 млн рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - второе полугодие 2021 года.

Совещание по итогам проведенной работы по оценке преференциальных режимов и предложений по привлечению инвесторов в регион планируется провести в октябре текущего года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: АНО АПИ  Байкальская гавань 


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