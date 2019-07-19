|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 22 Июля, 17:09 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Байкальской гавани" выберут оптимальный преференциальный режим для привлечения инвесторов
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) совместно с правительством Республики Бурятия должны провести сравнение режимов территорий опережающего развития и особых экономических зон и выбрать наиболее привлекательный для привлечения в "Байкальскую гавань" инвесторов
Соответствующее поручение дал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Надо привлекать инвесторов, которые могут обеспечить кластерное развитие», - подчеркнул Юрий Трутнев по итогам посещения ОЭЗ «Байкальская гавань». Вице-премьер поручил АНО АПИ подключиться к поиску инвесторов в туристическо-рекреационную сферу, добавив, что здесь должен быть «системный инвестор».
Глава республики Алексей Цыденов проинформировал о заинтересованности региона в создании современной туристической инфраструктуры, которая не будет нести экологическую нагрузку на экосистему озера Байкал, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Нам нужен цивилизованный туризм, который будет способствовать сохранению красоты и уникальной природы Байкала, а также создавать новые рабочие места», - уточнил он.
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» создана в 2007 году на территории Прибайкальского района Бурятии сроком на 49 лет. За годы существования зоны бюджетами всех уровней в инженерную инфраструктуру «Байкальской гавани» вложено 4,7 млрд рублей, из которых одна треть – республиканские. В 2018 году полномочия и имущественный фонд «Байкальской гавани» передан из федеральной собственности в республиканскую. Правительством региона была создана новая управляющая компания.
За прошедшие полтора года после перезапуска проекта, правительством Бурятии совместно с управляющей компанией были расторгнуты соглашения с 10 компаниями из 12-ти. При этом привлечены четыре новых инвестора, два из которых, представляют Республику Корея. Общий объем заявленных инвестиций «новым пулом инвесторов» составляет 5,6 млрд рублей. Также на прошедшем экспертном совете ОЭЗ «Байкальская гавань» был представлен проект компании Green Flow Baikal. Инвестор намерен построить четырехзвездочный отель на 180 номеров с крупным водно-оздоровительным комплексом и значительными конгрессными мощностями. Общий объем заявленных инвестиций составляет 871 млн рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - второе полугодие 2021 года.
Совещание по итогам проведенной работы по оценке преференциальных режимов и предложений по привлечению инвесторов в регион планируется провести в октябре текущего года.
- "Байкальской гавани" выберут оптимальный преференциальный режим для привлечения инвесторов
- В Приморье обустроят место обитания краснокнижных птиц на средства президентского гранта
- Получить месторождения в Арктике и на Дальнем Востоке стало проще
- БАМ: подарки к празднику
- Сбербанк запустил информационные каналы в Сбербанк Онлайн
- "Будем лазить по лестницам, как Суворов"
- Премьер-министр Индии планирует стать гостем ВЭФ
- Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА
- Развитие БАМа и Транссиба выведет на новый уровень качество ремонта локомотивного парка
- ДВ фонд высоких технологий инвестирует в интернет вещей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.