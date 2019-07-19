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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Августа, 10:05 |
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Во Владивостоке идет набор водителей для работы на новых автобусах
Здесь заключили договор с одной из городских автошкол и приглашают будущих водителей получить новую профессию. Окончившие курсы будут трудоустроены на предприятии, а стоимость обучения будет вычитана частями из их будущей зарплаты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Необходимость набора водителей возникла на предприятия после приобретения городскими властями новых автобусов. Часть из них уже прибыла во Владивосток и готовится к выходу на маршруты.
"Учитывая, что город приобрел сразу 95 автобусов, а на один автобус полагается два водителя, мы заранее ведем набор специалистов, чтобы машины максимально быстро могли выйти на линию, - сообщил директор МУП "ВПОПАТ-1" Игорь Гнедько. – Приглашаем как водителей с категорией Д, которые имеют право управлять автобусом, так и водителей категории В, которые могут пройти у нас переобучение".
Игорь Гнедько подчеркнул, что обучение бесплатно при условии, что выпускник автошколы заранее заключит договор с предприятием о будущем трудоустройстве. Сумма за обучение затем будет вычитана частями из его зарплаты. Особенно интересно это предложение должно стать иногородним специалистам – им предприятие предоставляет общежитие.
Обращаться по вопросу трудоустройства на "ВПОПАТ-1" и обучения в автошколе можно по адресу ул Корнилова, 15а и тел. (423) 2095-062.
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