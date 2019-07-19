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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Августа, 10:05 |
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Во Владивостоке появится Музей истории Дальнего Востока
Новый музей появится на базе Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева, который передадут в федеральную собственность, и музея-заповедника "Владивостокская крепость" по поручению Президента России Владимира Путина, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Финансирование музея должно быть включено в проект закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Идею о создании на базе Владивостокской крепости федерального музея-заповедника по севастопольскому образцу глава государства одобрил в конце прошлого года. Государственный музей-заповедник "Владивостокская крепость" был создан в 2019 году. Экспозиция музея в визит-центре будет открыта в начале сентября к открытию Восточного экономического форума. В соответствии с поручением Президента музей-заповедник войдет в состав федерального Музея истории Дальнего востока имени В.К. Арсеньева.
Владивостокская крепость – уникальный фортификационный объект, включающий более 800 фортов и ДЗОТов, который в свое врем превратил Владивосток в неприступную крепость. Крепость создавалась русскими военными инженерами и строителями, солдатами, саперами в конце XIX - начале XX века и принадлежит к числу самых мощных приморских фортификационных сооружений мира.
Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева — первый на Дальнем Востоке краеведческий музей и крупнейший музей Приморского края. В музее представлена история и природа Приморского края, собраны коллекции материалов о деятельности исследователей региона, материалы по истории города, археологии и этнографии.
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