Помочь и советом, и рублем

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Прошел почти год с момента начала работы центров «Мой бизнес», оказывающих услуги начинающим и развивающимся приморским предприятиям. Сегодня головной центр во Владивостоке и его филиалы в четырех городах Приморья объединяют под одной крышей все краевые институты развития малого и среднего предпринимательства.
Основная идея, которая легла в основу работы цент- ра «Мой бизнес» - это принцип «единого окна». Все ранее созданные и новые институты развития предпринимательства теперь работают под одной крышей, оказывая бесплатную помощь тем, кто хочет начать свое дело или развить действующий бизнес. Консультации и обучение, содействие в сертификации и аккредитации продукции, в подготовке и продвижении товаров и услуг на региональные и международные рынки, финансовая поддержка - вот лишь часть направлений работы центров «Мой бизнес».
Изначально в центр «Мой бизнес» вошли Гарантийный фонд Приморского края, Центр развития экспорта Приморского края, Центр поддержки предпринимательства Приморского края, Инвестиционное агентство Приморского края. В 2019 году к ним добавились новые направления - краевая микрокредитная компания; коворкинг, где начинающие предприниматели могут работать над запуском своего бизнеса; а также центр прототипирования, где с помощью новейших видов оборудования и средств моделирования «молодые» компании имеют возможность оперативно и без лишних затрат изготовить образцы своих изделий. Кроме того, центр «Мой бизнес» является «проводником» не только краевых, но и федеральных мер поддержки предпринимателей. Здесь можно получить консультацию и подать заявку для участия в программах Корпорации МСП, Фонда развития Дальнего Востока, Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов и других структур.
Деньги есть, главное - выбрать оптимальную программу
Понятно, что наиболее востребованным инструментом поддержки для любого бизнеса является финансирование. Благодаря центрам «Мой бизнес» у предпринимателей есть доступ к различным программам льготного кредитования, субсидирования и лизинга. Большую популярность имеют займы в рамках льготной программы кредитования МСП от Минэкономразвития РФ: предприниматели могут получить льготные кредиты в уполномоченных банках от 3 до 100 млн рублей на срок до 10 лет по ставке не более 8,5%. Данное финансирование может быть использовано для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, а также для запуска новых проектов. Кроме того, кредит можно взять для пополнения оборотного капитала по льготной ставке - 10,6% для субъектов малого предпринимательства и 9,6% для субъектов среднего предпринимательства.
Еще одним существенным подспорьем для МСП можно назвать услугу льготного лизинга. Оборудование предоставляется субъектам индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых для отечественного оборудования и 8% годовых для иностранного оборудования. Сумма финансирования составит от 5 млн до 200 млн рублей. Также на базе центров «Мой бизнес» можно получить поддержку со стороны Гарантийного фонда Приморского края, который предоставляет поручительства по кредитным договорам и таким образом помогает предпринимателям оформить банковские кредиты.
А в рамках деятельности краевой микрокредитной организации, получившей лицензию несколько месяцев назад, субъекты МСП Приморья имеют возможность получить кредит до 5 млн рублей под процент не выше ключевой ставки Центробанка РФ. При этом для предпринимателей из моногородов предусмотрены специальные условия кредитования, и действует рекордно низкая процентная ставка - от 3,5% годовых. Заявки на получение микрозайма предприниматели могут подать как в центрах «Мой бизнес», так и удаленно.
Советы от центра сегодня - выгодные контракты завтра
В центрах «Мой бизнес» предпринимателей Приморья консультируют по мерам финансовой, имущественной, образовательной и информационной поддержки, общим вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, таможенному законодательству, а также помогают подобрать оптимальную систему налогообложения. Предпринимателям доступен широкий спектр услуг - выработка маркетинговой стратегии и планов, рекламные кампании, дизайн, выставочные мероприятия, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта.
Для тех, кто развивает свой бизнес с прицелом на зарубежные рынки, доступны маркетинговые исследования зарубежных рынков сбыта. Специалисты краевого Центра развития экспорта помогают приморским производителям продвинуть свою продукцию на международные рынки и найти иностранных партнеров. Центр поддержки предпринимательства бесплатно предоставляет консультации, организует семинары, мастер-классы и тренинги, которые по своему содержанию не уступают дорогостоящим коммерческим курсам для бизнес-аудитории.
Кроме того, предпринимателям помогут разобраться с требованиями к ввозимой продукции, особенностями таможенного законодательства, стандартизацией и сертификацией, получением необходимых разрешений в странах АТР. Сертификация товара и получение необходимых лицензий также входят в перечень услуг, предоставляемых центрами «Мой бизнес». Обойти все «подводные камни» при выводе товара на экспорт помогут услуги по составлению экспортного контракта и расчету таможенных платежей, которые проведут специалисты краевого Центра поддержки экспорта (структурное подразделение центра «Мой бизнес»).
Добавим, что с начала 2019 года приморские компании при сопровождении краевого Центра поддержки экспорта подписали 17 контрактов на сумму более 12 млн долларов. По словам генерального директора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, за этот период приморским предпринимателям оказано больше 200 услуг в сфере внешнеэкономической деятельности - это организация бизнес-миссий, выставок, проведение обучающих мероприятий, софинансирование. Кстати, экспортоориентированные субъекты МСП имеют шанс принять участие в выставках и ярмарках в России и за рубежом, оплатив только билеты и проживание. Организационные взносы, оклейка стенда и услуги переводчика оплатит государство.
Центров становится больше
Развитие сети центров «Мой бизнес» является важным направлением региональной программы поддержки малого бизнеса на период до 2024 года, сформированной по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первый центр открылся в конце ноября 2018 года во Владивостоке по адресу ул. Тигровая, 7. В 2019 году, помимо головного офиса во Владивостоке, представительства центра «Мой бизнес» открылись в Уссурийске, Арсеньеве, Находке. В начале сентября начал работу аналогичный центр в Дальнегорске, который также будет обслуживать предпринимателей Тернейского, Кавалеровского и Ольгинского районов. К слову, поддержке МСП в моногородах центр «Мой бизнес» уделает особое внимание, поскольку в таких населенных пунктах малые предприятия помогают диверсифицировать экономику и создают новые рабочие места.
Всего до 2021 года в муниципалитетах Приморья планируется открыть более 20 филиалов «Моего бизнеса». Благодаря этому предприниматели из приморской глубинки смогут узнать о мерах господдержки и подать заявку на их получение, не выезжая за пределы своего города (района). А пока предприниматели, которые не проживают во Владивостоке или городах, где уже открылись представительства «Моего бизнеса», могут обращаться в центр удаленно, с помощью интернета. Добавим, что на начало 2019 года в Приморье было зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают работой 240 тысяч человек.
Вместе с тем, муниципалитеты, в которых еще нет представительств центра «Мой бизнес», охвачены обучающими мероприятиями, которые организует центр согласно утвержденному Минэкономразвития РФ плану. На базе центра проводятся бесплатные семинары и мастер-классы на различные темы - от нюансов бухгалтерского учета до тайм-менеджмента, которые ничем не уступают дорогостоящим бизнес-тренингам. При этом в качестве субподрядчиков привлекаются только лицензированные на ведение образовательной деятельности компании, а по окончании прохождения той или иной программы предприниматель получает соответствующий сертификат. Финансирование субподрядчиков производится за счет федерального бюджета, а бизнес получает образовательную услугу бесплатно.
Фото автора.
Александр САЛКОВ
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