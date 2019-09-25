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22 Октября 2019, 18:03 | Регион сегодня |

Поручения президента по итогам ВЭФ

Президент РФ Владимир ПУТИН утвердил перечень поручений правительству по итогам V Восточного экономического форума

Сообщается на kremlin.ru.

Одно из наиболее обсуждаемых - обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 г.

Ряд поручений касается обновления материально-технической базы учреждений культуры на территории ДФО, включая музеи, театры и библиотеки. При этом особое внимание должно быть обращено на малые города и сельскую местность. Правительство должно ввести дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

Президент поручил также обеспечить увеличение квоты приема граждан, в том числе постоянно проживающих на территории ДФО, на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

На территории ДФО, с учетом деятельности функционирующих институтов развития и финансовых организаций, должен быть создан венчурный фонд для поддержки развития местных высокотехнологичных проектов. Правительство должно представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа. При этом, необходимо будет обеспечить неукоснительное соблюдение режима особо охраняемых природных территорий.

Также Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством здравоохранения РФ с участием администрации Приморского края поручено представить предложения с проектами нормативных правовых актов по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера, определив особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
 

Теги: Президент  ВЭФ 


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