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23 Января 2020, 15:20 | Регион сегодня

Дальневосточный технофонд направил около 500 млн рублей на поддержку перспективных проектов

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ), созданный при участии Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), Роснано и РВК, за полтора года работы инвестировал около 500 млн рублей в перспективные проекты

Об этом рассказал вице-президент ФРДВ Кирилл Каменев на сессии «Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике», состоявшейся рамках Open Innovations Startup Tour, который проходит на этой неделе во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ.

Средства предоставлены инициаторам проектов в таких сферах, как программные продукты в области промышленной безопасности, облачная телефония, мультимедиа, высокотехнологичные системы хранения энергии, робототехника. Как отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов, 175 млн рублей ДФВТ предоставил двум резидентам Технопарка «Русский».

ДВФТ - это целевой фонд объемом 5 млрд рублей. Фонд фокусируется на финансировании проектов, инициированных действующим бизнесом, который заинтересован в масштабировании или реализации экспортных возможностей через локализацию на Дальнем Востоке. Дополнительно для поддержки стартапов формируется специальный посевной субфонд (венчурный фонд ранних стадий), который будет финансировать, в том числе, проекты на этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Как отметил Кирилл Каменев, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики также заинтересован в финансировании интеграционных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития региона. Одним из таких приоритетов является повышение качества городской среды. В частности, совместно с ДВФТ и администрацией Приморского края фонд участвует в реализации программы «Умный город», целью которой является комплексное внедрение современных цифровых технологий в систему управления городским хозяйством с целью повышения его эффективности, улучшения транспортной доступности, экологии, снижения преступности в дальневосточных городах.

По словам заместителя председателя Правительства Приморского края - министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука, сегодня «Умный город» является локомотивом процесса цифровизации региона. «Мы приступаем к реализации этого проекта в четырех городах. Будем внедрять современные технологии и информационные системы. Важно, что в крае создается инфраструктура, на базе которой стартапы смогут предлагать и реализовывать свои решения», - отметил он.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ДФВТ  Дальневосточный фонд высоких технологий 


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