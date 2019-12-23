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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Января, 17:34 |
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Дальневосточный технофонд направил около 500 млн рублей на поддержку перспективных проектов
Об этом рассказал вице-президент ФРДВ Кирилл Каменев на сессии «Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике», состоявшейся рамках Open Innovations Startup Tour, который проходит на этой неделе во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ.
Средства предоставлены инициаторам проектов в таких сферах, как программные продукты в области промышленной безопасности, облачная телефония, мультимедиа, высокотехнологичные системы хранения энергии, робототехника. Как отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов, 175 млн рублей ДФВТ предоставил двум резидентам Технопарка «Русский».
ДВФТ - это целевой фонд объемом 5 млрд рублей. Фонд фокусируется на финансировании проектов, инициированных действующим бизнесом, который заинтересован в масштабировании или реализации экспортных возможностей через локализацию на Дальнем Востоке. Дополнительно для поддержки стартапов формируется специальный посевной субфонд (венчурный фонд ранних стадий), который будет финансировать, в том числе, проекты на этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Как отметил Кирилл Каменев, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики также заинтересован в финансировании интеграционных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития региона. Одним из таких приоритетов является повышение качества городской среды. В частности, совместно с ДВФТ и администрацией Приморского края фонд участвует в реализации программы «Умный город», целью которой является комплексное внедрение современных цифровых технологий в систему управления городским хозяйством с целью повышения его эффективности, улучшения транспортной доступности, экологии, снижения преступности в дальневосточных городах.
По словам заместителя председателя Правительства Приморского края - министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука, сегодня «Умный город» является локомотивом процесса цифровизации региона. «Мы приступаем к реализации этого проекта в четырех городах. Будем внедрять современные технологии и информационные системы. Важно, что в крае создается инфраструктура, на базе которой стартапы смогут предлагать и реализовывать свои решения», - отметил он.
- Дальневосточный технофонд направил около 500 млн рублей на поддержку перспективных проектов
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