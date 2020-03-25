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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Апреля, 12:12 |
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Предприятия "Полиметалла" в Хабаровском крае выпустили более 5,1 тонны золота
Предприятия «Полиметалла» в Хабаровском крае выпустили в первом квартале 2020 года более 5,1 тонны золота, против 3,7 тонн за аналогичный период предшествующего года.
В течение квартала Амурский ГМК достиг рекордной производительности, выпустив 4,5 тонны золота, что на 33% выше аналогичного показателя предшествующего года. Это связано с двукратным до 16 тыс. тонн увеличением переработки имеющего высокие содержания концентрата с Кызыла (проект «Полиметалла» в Казахстане). Из которого за отчётный период было произведено 2 тонны золота.
АГМК качественно справляется с переработкой относительно высокоуглеродистого концентрата с Кызыла. Вместе с тем введение нестандартного сырья в переработку привело к умеренному снижению коэффициента извлечения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Всего комбинат переработал 62 тыс. тонн концентрата (+1%). 41 тыс. тонн пришлось на «Ресурсы Албазино», образующее с АГМК Амурский хаб. Из этого сырья было произведено 1,9 тонн золота.
На Албазино производство золота в концентрате увеличилось на 9% год к году на фоне роста содержаний и коэффициента извлечения. Подземная добыча на Албазинском ГОКе выросла на 33%. Предприятие продолжило подземные горные работы на рудной зоне Ольга, где было добыто 157 тыс. из 517 тыс. тонн руды. Также на Албазино был увеличен парк горной техники. Компания в 2020 году планирует вывести на проектную мощность подземный рудник - Екатерина-2.
Значительный рост производства золота произошёл на «Светлом». Теплая погода в зимние месяцы положительно сказалась на объемах отсыпки и технических параметрах кучного выщелачивания. В результате квартальное производство золота на Светлом выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 133% до 663 килограммов. Предприятие также увеличило объём вскрышных работ и отсыпки руды на 82% и на 67% соответственно.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Предприятия "Полиметалла" в Хабаровском крае выпустили более 5,1 тонны золота
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