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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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23 Июня 2020, 19:47 | Регион сегодня |
Путин 23 июня обратится к россиянам с телеобращением
"Телеобращение будет о текущем моменте, о коронавирусе и о нас с вами в целом" - Песков
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам. Он подведет итоги борьбы с коронавирусом и затронет состояние дел в экономике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ориентировочно речь президента запланирована на 15:00 мск, отмечает ТАСС.
«Телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», — уточнил Песков.
Жители Приморья смогут увидеть телеобращение Путина около 22.00
Теги: телеобращение Путин
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люди не смотрите, ничего хорошего он не скажет. рейтинги поднимать за пустое сотрясание воздуха и порцию лапши - не тратьте свое время и нервы
Пускай письков его сам и слушает
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