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23 Октября 2020, 13:44 | Регион сегодня |

Выбор очевиден: АЗС ННК – надежные спутники автомобилистов

День автомобилиста водители Дальнего Востока встречают в надежной компании

Яркие узнаваемые заправки ННК стали надежными партнерами водителей всего Дальнего Востока. Уже не одно поколение автовладельцев делает свой выбор в пользу топлива от этой компании.  Здесь рады гостям в любой день – как в будни, так и в праздники.

Всякий знает: прежде, чем отправиться в поездку на автомобиле, его нужно заправить. И добросовестные владельцы понимают, чем качественнее топливо, тем безопаснее езда и дольше срок службы железного коня. И многие годы автомобилисты доверяют эту важнейшую процедуру проверенной временем компании. Поэтому АЗС ННК на протяжении многих лет стали лучшим выбором для заправки своих авто уже нескольких поколений автовладельцев.

Ведь в качестве топлива торговой марки ННК не приходится сомневаться. Тот уровень контроля качества и соответствия стандартам, которое проходит топливо, пожалуй, сравним с соблюдением чистоты в операционной. Проверку соответствия компании общемиров­ым стандартам качест­ва проводят авторите­тные эксперты с мног­олетним опытом работ­ы. И эти проверки ННК всегда проходит с успехом.

Как известно, сеть АЗС ННК на Дальнем Востоке реализует топливо, произведённое на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. После вхождения в Группу компаний ННК, на нём была проведена масштабная модернизация, теперь завод по праву можно назвать одним из лучших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Хабаровский НПЗ производит линейку моторного топлива, разработанного с учётом особенностей климата в Дальневосточном регионе. Вся продукция проходит проверку, после чего получает паспорт качества изготовителя.

Но и это ещё не всё. В Группе компаний ННК налажена собственная строгая система мониторинга качества реализуемой продукции: на каждом этапе пути к конечному потребителю она вновь проходит тщательную проверку. Любопытный и многозначащий факт: как подсчитали специалисты компании, пока топливо доберётся от Хабаровского нефтезавода до бензобака жителей, к примеру, Приморья, метрологические службы предприятий ННК проводят порядка 80 анализов!

При этом ННК не забывает и о комфорте водителей, независимо от того, будь это небольшой отдых во время длительной дальней поездки, либо краткосрочная остановка для быстрой дозаправки. Для всех на любой АЗС компании найдётся удобный сервис. Ведь ННК уделяет повышению уровня клиентского сер­виса и расширению пе­речня предоставляемых клиентам услуг особое внимание. Ую­тные кофе-зоны с кач­ественным фаст-фудом и свежесваренным ко­фе, внимательные сотруд­ники, акции для пост­оянных покупателей уже стали визитной ка­рточкой АЗС с ярким логотипом-солнцем.

Группа компаний ННК рада поздравить всех автомобилистов Дальнего Востока с праздником и желает, как говорится, зелёного света, ровных дорог и правильных заправок! И вы можете быть уверены –  о качестве топлива на наших АЗС позаботится ННК.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ННК  топливо  АЗС  праздник 


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