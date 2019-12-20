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24 Декабря 2019, 14:11 | Регион сегодня

Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000

В сельских магазинах клиенты банка могут снимать наличные без комиссии

В 108 точках доступен прием платежей за ЖКХ, стационарную связь и прочее: оплатить услуги можно картой любого банка.

В 2020 году банк планирует увеличить число банковских агентов, расширив их функциональность.

Более 3000 торговых точек в 76 регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы. На территории Дальнего Востока сегодня подключено к услуге 120 торговых точек, в том числе 24 в Хабаровском крае, 7 - в Еврейской автономной области, 30 - в Приморском крае, 39 - в Амурской области, 10 - в Сахалинской области, 2 - в Магаданской области и 8 - в Камчатском крае. Теперь клиенты могут снять наличные без комиссии в привычных сельских магазинах, совершив минимальную покупку.

Проект Сбербанка по развитию агентской сети стартовал в 2018 году. В тестовом режиме на конец 2018 года было открыто 118 агентских точек. К 1 сентября 2019 года их количество достигло 1270, а в декабре 2019 года — уже более 3000. В 2020 году банк планирует увеличить число банковских агентов.

Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее. Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка. Новые возможности уже доступны в 108 агентских точках, а в следующем году банк планирует подключить к приему платежей все агентские точки, в том числе и на территории Дальнего Востока.

В 2020 г. планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги как оформление банковской карты, страхование и т.д.

Развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, т.к. обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов. Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.  

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

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