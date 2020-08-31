|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 26 Сентября, 03:38 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сбер — больше чем банк: крупнейший банк России рассказал о масштабной трансфомации
В ней приняли участие топ-менеджеры Сбербанка, включая Президента-Председателя Правления Германа Грефа, и звёзды шоу-бизнеса, которые стали первыми пользователями новых сервисов и продуктов Сбера, презентованных во время полуторачасового телевизионного шоу с элементами AR для многомиллионной аудитории.
Отныне Сбер – больше чем банк. Это целая вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса. Если еще вчера Сбер для человека был только банком, то сегодня он помощник по жизни для решения всех насущных задач. Общеизвестный слоган - «Сбер. Всегда рядом!» актуален, как никогда.
«В этот год, год масштабных изменений, новых привычек, новых норм, Сбербанк меняется сам, становясь больше для человека, чем финансовый помощник, становясь помощником по жизни, для решения всех его насущных задач каждый день. Зачем? Сегодня, чтобы оставаться близким и полезным, не достаточно реагировать уже на существующие потребности, нужно приходить туда, где возникают новые. Поэтому мы идем в новые индустрии, делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Встречайте "Сбер"», - такими словами открыл презентацию глава Сбербанка Герман Греф
В ходе конференции Сбер впервые представил свои продукты и сервисы. Например, «Салют» - первое в мире семейство из трех виртуальных ассистентов (Сбер, Джой и Афина) с разными характерами, привычками и голосами. Они поддержат разговор и найдут ответы на вопросы и смогут решить целый ряд других повседневных задач. Ассистенты будут «жить» в умных девайсах и мобильных приложениях Сбера.
SberBox — мультимедийная ТВ-приставка-медиаплеер, которая превращает телевизор в центр развлечений, позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов и сериалов, слушать музыку, играть в игры на большом экране. А вот SberPortal — первый в России мультимедийный умный экран с премиальной акустикой и AI-камерой с широкоугольной оптикой, способной снимать в 4K, сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Девайс поступит в продажу ближе к концу 2020 года.
Также Сбер представил целый ряд мультимедийных сервисов. Кроме знакомого всем онлайн-кинотеатра Okko появился и СберЗвук — музыкальный стриминговый сервис, который даёт пользователям Сбера доступ к 40 млн треков в высоком качестве.
Пользоваться всеми сервисами Сбера со скидками, экономя не только время, но и средства, можно по единой подписке Сбер Прайм.
Кроме того, Сбер представил СберКласс — персонализированную школьную цифровую платформу, которая помогает учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули и автоматизировать рутинные операции, позволяя больше времени уделять обучению и развитию детей. Уже сейчас такой проект запущен в 60 городах России.
Изменения коснутся и привычных офисов и банкоматов Сбера. Так, новый офис для обслуживания клиентов станет пространством, наполненным заботой о них и новыми технологиями, где можно получить не только финансовые продукты, но и доступ к продуктам и сервисам экосистемы. В нём будет комфортно как взрослым, так и детям. А новые банкоматы Сбера - уникальные устройства для самообслуживания клиентов, не имеющие аналогов в мире.
- Сбер — больше чем банк: крупнейший банк России рассказал о масштабной трансфомации
- "Русская рыбопромышленная компания" Глеба Франка минтайщикам больше не товарищ
- Главным событием Года журавля—2020 является "перепись" даурского и японского журавлей
- Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф
- Парламентарии Северного Форума обсудят вопросы развития и жизнеобеспечения Северных и Арктических территорий
- Сбербанк предоставил возможность обучения на Школьной цифровой платформе учащимся 65 регионов России
- "Учителя и школьники, предпринимая противоэпидемические меры, преодолевая многочисленные трудности, не переставали учить и учиться..."
- Расширен список субсидируемых авиарейсов на Дальнем Востоке
- Сбербанк завершает строительство больницы в Иркутской области
- Договорной керосин: почему растут цены на авиаперевозки