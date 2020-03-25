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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморский край получит на борьбу с коронавирусом больше всех
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел очередное совещание с главами дальневосточных регионов по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Дальнего Востока и оказанию мер поддержки предпринимателям.
«Мы неоднократно обсуждали ситуацию по оснащению медицинских учреждений Дальнего Востока необходимым оборудованием. Информация о заявках регионов, связанных с дефицитом финансирования и недостатком наличия средств защиты для лечения больных коронавирусной инфекцией, доведена до Правительства РФ и оперативного штаба Правительства. Надеюсь, эти сведения будут учитываться в работе. На сегодняшний день Правительством РФ уже принят ряд решений по оказанию помощи регионам», - отметил Юрий Трутнев.
Он напомнил, что распоряжениями Правительства РФ от 17 апреля №1049 и от 8 апреля 2020 года №919-р субъектам РФ предоставляется 32,4 млрд рублей и 33,4 млрд рублей соответственно дотаций на оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда, средствами индивидуальной защиты и оборудованием. Из них на Дальний Восток в общей сложности выделяется более 3,2 млрд рублей: Республике Бурятия – 394,4 млн рублей, Республике Саха (Якутия) – 388 млн рублей, Забайкальскому краю – 424 млн рублей, Камчатскому краю – 124,8 млн рублей, Приморскому краю – 758,4 млн рублей, Хабаровскому краю – 526,4 млн рублей, Амурской области – 316 млн рублей, Магаданской области - 56 млн рублей, Сахалинской области – 195,2 млн рублей,Еврейской автономной области – 63,2 млн рублей, Чукотскому автономному округу – 20 млн рублей.
Правительством РФ принято решение о выделении регионам еще 200 млрд рублей на поддержку бюджетов и реализацию региональных программ по борьбе с коронавирусом. «Эти деньги предоставляются для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов в текущих условиях. Они еще не распределены. Будем заниматься этим вместе с коллегами с учетом интересов Дальнего Востока», - пояснил Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, принято решение о выделении регионам 5,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ на закупку автомобилей скорой помощи. Для Дальнего Востока будет закуплено 114 таких автомобилей.
Минпромторгом России приняты решения о поставках на Дальний Восток аппаратов ИВЛ в количестве 257 штук. Запланирована поставка 60 аппаратов ИВЛ из Росрезерва.
Об обеспеченности потребностей регионов Дальнего Востока в средствах индивидуальной защиты, коечном оборудовании и медицинском персонале, а также о распределении собранных внебюджетных средствах доложил заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. По данным Минздрава России на 24 апреля, в ДФО количество аппаратов инвазивной и неинвазивной ИВЛ составляет 1101 единиц, ЭКМО – 7, КТ-52, прикроватных мониторов – 722. В рамках соглашений между Минздравом России и субъектами ДФО будут закуплены 3 аппарата ЭКМО для Амурской, Магаданской областей и Еврейской автономной области и 38 аппаратов ИВЛ, которые будут распределены по всем регионам Дальнего Востока.
Медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается в инфекционных стационарах или на базе перепрофилированных медицинских организаций. По данным Минздрава России на 24 апреля, в ДФО количество инфекционных коек, открытых на прием больных, составляет 3592, из них коек с аппаратами ИВЛ – 988. Минздрав России совместно с Министерством юстиции РФ рассматривают возможность обеспечения развертывания на базе учреждений ФСИН России инфекционных коек в Еврейской автономной области. В кратчайший срок в ЕАО будет направлена выездная функциональная бригада в составе врача-инфекциониста и врача-эпидемиолога из ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России.
По поручению Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) осуществляет поставку медицинских средств и оборудования в дальневосточные регионы. Финансирование мероприятий программы по борьбе с распространением вируса COVID-19 на территории ДФО осуществляется за счет привлечения средств крупных производственных компаний и ФРДВ. Для оказания поддержки 5 наиболее нуждающимся регионам (Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Магаданская область, Забайкальский и Камчатский края) по линии реализуемой ФРДВ программы направлено 300 млн рублей прямой финансовой помощи:
Республике Бурятия - 90 млн рублей,
Еврейской автономной области 30 млн рублей,
Магаданской области - 30 млн рублей,
Забайкальскому краю – 100 млн рублей,
Камчатскому краю – 50 млн рублей.
«Сегодня эти средства уйдут в регионы», - заметил вице-премьер.
Также в регионы безвозмездно передаются закупаемые по этой программе 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток. Эти средства индивидуальной защиты распределены среди субъектов ДФО на основании проведенного анализа поступившей из Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) оперативной информации в штаб полпредства о потребности медицинских учреждений. Также на совещании Юрий Трутнев поручил удвоить объем закупки средств защиты для врачей в рамках программы помощи региону. «Это поможет нам обеспечить врачей необходимой амуницией для безопасной работы», - пояснил он.
Из средств «Единой субсидии», предоставленных Минвостокразвития России, на закупку компьютерных томографов для Камчатского края и Еврейской автономной области было выделено 160 млн рублей.
В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина в конце марта – начале апреля в субъектах ДФО был принят необходимый комплекс общих ограничительных мер. Позднее в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки ряд дальневосточных регионов ввел дополнительные меры. Решением Президента РФ главам регионов были предоставлены достаточно широкие полномочия по принятию мер по ограничению распространения коронавируса. Было отмечено, что несмотря на такое право, некоторые губернаторы ограничились недостаточными мерами. «Есть корреляция между эффективностью принимаемых ограничительных мер и скоростью распространения коронавирусной инфекции. И по мягкости мер, и по росту заболеваемости лидируют два региона – Хабаровский край и Приморье. Наверное, работа салонов красоты необязательна», - заметил вице-премьер.
Так, в Хабаровском крае с 10 апреля была возобновлена работа салонов красоты и парикмахерских, при этом отсутствовал контроль за соблюдением ограничительных мер. В результате – резкий рост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. По данным ИЦК, в Хабаровском крае сохраняются организационные проблемы: обеспеченность медицинских работников полными комплектами средств индивидуальной защиты, включающими все элементы комплекта, не превышает 4,6%. Несмотря на вспышку в инфекционной больнице Владивостока, в Приморском крае с 8 апреля была вновь разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, магазинов бытовой техники и стройматериалов, что также привело к росту инфицированных.
Было отмечено, что динамика заболеваемости свидетельствует о недостаточности мер по разъяснительной работе с гражданами. Среднесуточный индекс самоизоляции по административным центрам субъектов ДФО составляет 2,2. «Режим самоизоляции не нравится никому. Ни у кого нет желания сидеть дома. Надо вести большую разъяснительную работу, объяснять людям, что речь идет об их здоровье и жизни», - обратил внимание глав регионов Юрий Трутнев.
Обсуждался вопрос схем межрегионального взаимодействия субъектов ДФО при оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Поручение о заключении соглашений о межрегиональном взаимодействии дал Президент РФ Владимир Путин. «Федеральный центр всегда готов оказать содействие и поддержку Дальнему Востоку. Но бывают экстренные случаи. При необходимости регионы должны помогать друг другу», - сказал Юрий Трутнев.
Обсуждались меры, которые принимаются в дальневосточных регионах для поддержки экономики и социальной сферы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев доложил о работе Минвостокразвития России по анализу действующих и разработке новых мер поддержки предприятий и инвесторов ДФО. Он напомнил, что с середины апреля организована работа правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в части мониторинга состояния и оказания поддержки системообразующим предприятиям. Мониторинг состояния системообразующих предприятий проводится профильными ведомствами по отраслевому принципу, списки предприятий, нуждающихся в поддержке, обновляются. Сейчас таких системообразующих предприятий в РФ определено 490, из них 57 – дальневосточные. Минвостокразвития России в соответствии с заявками субъектов ДФО внесло в списки на получение поддержки федерального центра еще 24 предприятия. Минвостокразвития России продолжает получать сведения от дальневосточных регионов и дополнять списки на признание компаний системообразующими.
Минвостокразвития России совместно с Минэкономразвития России прорабатывают меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По предварительным данным, фонды поддержки предпринимательства регионов ДФО (фонды микрозаймов) могут получить по линии Минэкономразвития России на докапитализацию 329,8 млн рублей.
Минвостокразвития России оказывает поддержку запуску новых предприятий, которые строятся с помощью режимов ТОР и СПВ. По словам Сергея Тырцева, каждый такой проект находится на индивидуальном сопровождении министерства. Дополнительно был проведен анализ по оценке рисков в работе резидентов ТОР и СПВ в связи со складывающейся экономической ситуацией. Среди 2,3 тысяч резидентов риски фиксируются у 167 проектов. Основная причина связана с тем, что предприятия не могут завести оборудование, поскольку иностранные компании - поставщики оборудования не могут его предоставить из-за остановки заводов в связи с пандемией. Вторая причина рисков – предприятия не могут завести специалистов-наладчиков (инженеров и рабочих), чтобы смонтировать либо запустить оборудование.
Главы регионов доложили о мероприятиях, реализуемых для поддержки бизнеса, в том числе об освобождении предпринимателей от платы за аренду муниципального и государственного имущества, налоговых послаблениях, предоставлении субсидий ряду отраслей, поддержке малого и среднего бизнеса.
Вице-премьер попросил региональные власти обратить внимание на доведение информации до населения о получении мер поддержки. «Часть решений по поддержке экономики уже принята Президентом РФ. Необходимо добиваться того, чтобы обо всех этих мерах люди знали, надо доводить до них информацию. Второе – обеспечить мониторинг предоставления этих мер, а если где-то что-то не срабатывает, то необходимо вмешиваться, наводить порядок. Если нужно наше вмешательство, прошу оперативно извещать полпредство. Недопустимо, чтобы решения Президента РФ на местах не выполнялись», - подчеркнул он.
В рамках совещания вице-премьер дал поручение главам дальневосточных регионов принять меры по оптимизации расходов регионального бюджета в связи со складывающейся экономической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции в РФ. В первую очередь оптимизация должна коснуться числа региональных чиновников. «Первое, что надо делать, - сокращать количество чиновников. Если вы начнете с других мер, люди не поймут. Сократите 10% наиболее неэффективных чиновников. Думаю, что люди только «спасибо» скажут, а чиновники будут меньше к бизнесу приставать», - сказал он. Разработать принцип, в соответствии с которым необходимо провести сокращение расходов, поручено Минвостокразвития России.
Кроме еженедельных совещаний с главами регионов Юрий Трутнев будет проводить «виртуальные поездки» по Дальнему Востоку. «В течение целого дня мы будем проводить совещания, посвященные социально-экономическому развитию того или иного региона. На такие совещания мы будем вызывать федеральные министерства, которые нужны, чтобы подробно обсуждать все вопросы по экономическому развитию и в социальной сфере», - сообщил вице-премьер.
В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, начальник Управления развития приоритетных территорий Правительства РФ Владислав Половинка, главы институтов развития ДФО и другие.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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