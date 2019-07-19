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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 26 Июля, 10:33 |
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На "дальневосточных гектарах" появится сеть магазинов
В настоящее время предприятие успешно работает, а предприниматель рассчитывает масштабировать бизнес и оформил участок в этом же населенном пункте на свою дочь, а в дальнейшем выбрать участки вместе с женой и сыном. Своими планами по использованию "дальневосточного гектара" Николай поделился с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"У меня давно было желание заняться предпринимательством и открыть магазин. Но если брать землю в обычном порядке, то это крайне небыстрый и сложный процесс – на это требуется в среднем 180 дней и средства. Для меня запуск программы "Дальневосточный гектар" стал решением – я начал выбирать участок, чтобы открыть магазин", - рассказывает получатель "дальневосточного гектара" Николай Аржаков. "Участок получилось взять не сразу – первые попытки не удались, так как я задевал границами чужую землю, и система мне отказывала. Но в итоге получилось взять участок прямо в центре. Бесплатно".
По словам Николая, все формальности были пройдены достаточно быстро – уже спустя полгода после получения участка удалось построить здание и подключить его к электроснабжению. При возведении здания пользовались технологией строительства на металлокаркасе. В настоящее время магазин работает, а предприниматель планирует масштабировать бизнес.
"Благодаря "гектару" удалось быстро стартовать. Но останавливаться мы не планируем – уже взял на свою дочку еще один участок в Мегино-Кангаласском улусе, а дальше есть желание вместе с супругой и сыном взять землю в других населенных пунктах – уже ищем землю", - рассказал Николай. "Очень жаль, что землю можно получить только один раз. Было бы здорово внести поправку в закон, чтобы успешно освоившие гектар могли взять еще земли".
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) заключено 8,2 тысячи договоров безвозмездного пользования "дальневосточными гектарами". Для получателей участков в крае доступны 22 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сумма помощи, оказанной участникам государственной программы "Дальневосточный гектар" в Республике Саха (Якутия), составила 40 миллионов рублей.
Напомним, в настоящее время программа "Дальневосточный гектар" предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
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