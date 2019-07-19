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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 26 Июля, 10:33 |
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Резидент свободного порта запустил производство плит OSB и фанеры
Проект стоимостью 154,5 млн рублей реализован по соглашению об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", создано 8 рабочих мест, число которых постепенно будет увеличено до 167, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Предприятие находится в Уссурийске Приморского края. В здании площадью 7000 кв. метров размещены фанерный, ремонтный и транспортный цехи, лесосклад, здесь же производятся опалубка, OSB и фанера. Компания использует низкосортную и мало востребованную древесину, кряж, завезенный из лесохозяйств Приморья, и заниматься заготовительной деятельностью не планирует. А установленное оборудование позволяет ускорить и удешевить процесс производства фанеры.
По информации представителя деревообрабатывающей компании "Жуньда", на сегодняшний день практически вся фанера и OSB, поставляемая на рынок Приморья, импортируется из Китая, что негативно влияет на экономику поставок. Учитывая высокий спрос на строительные материалы, было принято решение организовать собственное современное деревоперерабатывающее безотходное производство и достойно конкурировать с западными аналогами продукции.
Резидент СПВ рассчитывает ежегодно производить 35 000 кв. метров OSB плит, опалубки, фанеры и поставлять продукцию потребителям Приморского края и других регионов Дальнего Востока.
На сегодняшний день, по данным АО "Корпорация развития Дальнего Востока", количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1350. Общая сумма заявленных проектов приближена к 671 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 66,3 тысячи современных рабочих мест. Причем порядка 140 резидентов СПВ свои проекты уже запустили, вложив в экономику региона более 80,5 млрд рублей и создав более 9 300 рабочих мест.
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