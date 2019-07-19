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Пятница| 26 Июля, 14:35 |
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На Амурском гидрометаллургическом комбинате произведено 6,37 тонны золота
Polymetal объявил производственные результаты за второй квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года. Производство на предприятиях компании за перовое полугодие 2019 года выросло на 22% по сравнению с прошлым годом и составило 23,51 тонны в золотом эквиваленте. «Отличные производственные результаты Кызыла, а также стабильные показатели на остальных активах позволили добиться роста производства», - заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.
На 52% выросло производство золота на Амурском гидрометаллургическом комбинате во втором квартале в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, составив 3 тонны. Произошло это на фоне увеличения объемов переработки концентрата и роста среднего содержания золота за счёт переработки концентрата с Кызыла. В октябре 2018 года на АГМК был завершён третий этап модернизации производственных мощностей. Его проведение было связано с вовлечением в переработку концентрата из Казахстана.
Всего с начала года на АГМК произведено 6,37 тонны золота (из концентрата Кызыла 2,12 тонны). Введение больших объемов с Кызыла в переработку оказало влияние на операционные параметры и привело к временному снижению коэффициента извлечения на 3%: с 96,7% до 93,4%. В течение последних двух месяцев команде АГМК удалось успешно оптимизировать технологический процесс и добиться прежнего уровня извлечения - более 95%. Основные изменения касались контроля за технологическими параметрами концентрата, подаваемого в переработку.
Одновременно на комбинате активно ведется подготовка проектно-сметной документации по строительству второй автоклавной линии. Полиметалл заключил с компанией Hatch Inc. комплексный контракт на разработку рабочей документации для оборудования технологических участков высокого давления. К настоящему моменту получено право пользования земельным участком для ведения строительства. Также ведется строительство нового хранилища для концентрата. Ввод в эксплуатацию второй очереди АГМК запланирован на второе полугодие 2023 года.
На «Ресурсах Албазино» (образует с АГМК Амурский хаб) добыто за первые шесть месяцев 1 026 тыс. тонн руды. Показатель прошлого года улучшен на 10%. Производство концентрата увеличилось на 1% - до 69,3 тыс. тонн.
На третьем году эксплуатации производство золота на месторождении Светлое в первом полугодии 2019 года увеличилось на 15%, составив 1,9 тонны, против 1,65 тонны за аналогичный период 2018 года. Добыча руды за первые шесть месяцев 2019 года выросла на 31% до 867 тыс. тонн.
Всего производство золота на предприятиях Полиметалла в Хабаровском крае в первом полугодии составило 8,27 тонны.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Амурском гидрометаллургическом комбинате произведено 6,37 тонны золота
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