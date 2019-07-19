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Вторник| 27 Августа, 01:55 |
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Началась транспортировка атомного плавучего энергоблока в Певек
Там он станет энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Как сообщил директор Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») Виталий Трутнев, плавучий энергоблок укомплектован персоналом в требуемом количестве для обеспечения поддержания в безопасном состоянии реакторных установок на всем пути транспортировки и обеспечения правил судоходства в открытой акватории. Незадействованное оборудование плавучего энергоблока законсервировано и переведено в состояние готовности к транспортировке.
Плавучий эноргоблок с помощью буксиров преодолеет более 4700 км, прежде чем встать у берега в Певеке. В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино, которая будет окончательно остановлена в начале следующего десятилетия. Размещение ПАТЭС в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, обеспечения круглогодичной ледокольной проводки, которая позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек.
Отметим, АО «Концерн Росэнергоатом» (эксплуатирующей организации) вручен сертификата от «Книги рекордов России», подтверждающий статус ПАТЭС «Академик Ломоносов» как самой северной атомной станции страны. Ранее этот титул принадлежал Билибинской АЭС.
ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. Также может использоваться для опреснения морской воды.
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