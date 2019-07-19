|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 27 Августа, 01:55 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
175 млн рублей получили две компании от Дальневосточного фонда высоких технологий
Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ), созданный в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона (входит в ВЭБ.РФ), «Роснано» и РВК, объявляет о закрытии первых двух сделок на сумму 175 млн рублей.
Средства Фонда получили две дальневосточные компании:
- Hotlead (г. Хабаровск), сервис облачной телефонии со встроенной CRM-системой. Инвестиции фонда составили 75 млн рублей
-
- Visitech (г. Южно-Сахалинск), разработчик IT-решений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Инвестиции Фонда составили 100 млн рублей
В результате сделок Фонд вошел в капитал компаний, доли не раскрываются.
Портфельные компании направят полученные средства на совершенствование своих продуктов за счет усиления R&D-подразделений и развитие на территории России, включая регионы Дальнего Востока. В частности, Hotlead и Visitech откроют дополнительные офисы продаж и R&D-центры в г. Владивосток на о. Русский.
«За последний год Фонд проделал огромную работу, фокусно проанализировав более 200 технологических компаний, ведущих бизнес на Дальнем Востоке или нацеленных на локализацию в регионе, сформировав значительный пул проектов для включения в свой портфель. Hotlead и Visitech уже работают на Дальнем Востоке, прогрессивные разработки компаний имеют высокий потенциал для дальнейшей интеграции в местную экономику через цифровизацию ключевых бизнес-процессов ведущих предприятий, и будут усилены за счет инвестиций Фонда. До конца года Фонд профинансирует еще пять-шесть компаний с целью ускорения развития инновационной среды Дальнего Востока», - отметил генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан САРКИСОВ.
Сервис облачной телефонии для бизнеса со встроенной виртуальной АТС, CRM-системой и телефонными номерами в 115 городах России и 75 странах мира. Головной офис и команда разработчиков находятся в Хабаровске, есть филиалы в Москве, Владивостоке и Сеуле (Ю.Корея).
Платформа имеет многоязыковой интерфейс и может использоваться в любой точке мира.
Компания является дальневосточной (г. Хабаровск).
Visitech занимается разработкой и внедрением IT-решений для автоматизации охраны труда, промышленной и экологической безопасности с применением искусственного интеллекта и предиктивной аналитикой, которая позволяет минимизировать вероятность происшествий. Решения компании являются универсальными для любого промышленного производства - будь то нефтегазовая отрасль, металлургия или электроэнергетика.
Компания является дальневосточной (г. Южно-Сахалинск).
Клиентами компании являются:
ПАО Газпромнефть
ПАО Магнитогорский металлургический комбинат
ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз
АО Мессояханефтегаз
ПАО Т Плюс
Досье "Дальневосточного капитала": Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), «Роснано» и РВК. Под управлением находится 5 млрд рублей. ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса и др. Все проекты фонда планируется развивать на Дальнем Востоке. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей. Фонд создан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о развитии на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- 175 млн рублей получили две компании от Дальневосточного фонда высоких технологий
- Началась транспортировка атомного плавучего энергоблока в Певек
- Во Владивостоке первый инклюзивный фестиваль "Без границ" собрал 3 тысячи зрителей
- В центре Владивостока из-за ремонта дороги одной пробкой станет больше
- Японский инвестор планирует перерабатывать отходы деревообрабатывающих производств Якутии
- Березовый сок и рецепты старообрядцев из Бразилии представят на "Дальневосточной деревне" ВЭФ-2019
- Изобретатель из Москвы переехал в Приморье с глобальным бизнес-планом и ноу-хау
- Во Владивостоке появится Музей истории Дальнего Востока
- Во Владивостоке идет набор водителей для работы на новых автобусах
- Транспортную карту во Владивостоке теперь можно приобрести на площади Семеновской
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.