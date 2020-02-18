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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Февраля, 15:39 |
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Дальний Восток станет территорией уникального эксперимента по цифровизации лесной отрасли
О новом масштабном проекте рассказал вице-президент Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) Кирилл Берман на круглом столе «Цифровизация лесной отрасли», который состоялся в Аналитическом центре при Правительстве РФ.
Цифровизация отрасли для повышения ее эффективности – лишь одна из целей эксперимента, который проводится по поручению Правительства РФ и направлен на обеспечение условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности макрорегиона.
Цифровой и сервисной основой проекта станет платформа лесвосток.рф – разрабатываемая ФРДВ автоматизированная информационная система по управлению и контролю цепочек сделок с древесиной, совершению сделок с ней через электронную биржу. Благодаря этой системе процесс взаимодействия бизнеса и государства будет полностью переведен в электронный формат.
Кроме того, в ходе реализации проекта планируется внести ряд изменений в правила лесопользования, скорректировать процедуры квотирования и сертификации. В разрабатываемом законопроекте о проведении эксперимента в дальневосточной лесной отрасли предложен ряд мер по развитию лесной логистики, а также стимулированию глубокой переработки леса.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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