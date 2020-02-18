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На Дальнем Востоке создается фонд по борьбе с COVID-19 объемом 1 млрд рублей

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) и ПАО "Полюс" ("Полюс") приступают к финансированию мероприятий по борьбе с распространением вируса COVID-19 на территории Дальнего Востока

Целевой объем учреждаемого фонда составит 1 млрд рублей. Проект реализуется по поручению заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ Юрия Трутнева.

Первым траншем ФРДВ и «Полюс» направят на реализацию противоэпидемиологических мероприятий 250 млн рублей. Часть первого транша пойдет на поддержку Магаданской области и Якутии, одних из ключевых для «Полюса» регионов, с целью закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для медицинских учреждений, остальные средства будут направлены на поддержку всех субъектов ДФО.

Еще 750 млн рублей будут привлечены из других внебюджетных источников. К участию в программе приглашены крупные компании, реализующие инвестпроекты, либо имеющие промышленные активы на территории макрорегиона.

Как отметил вице-премьер, для Дальнего Востока вводятся дополнительные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. «Безусловным приоритетом является жизнь и здоровье людей. Правительство России выделяет финансирование на разработку средств профилактики и диагностики заболевания, закупку медицинского оборудования и препаратов. Дополнительные меры принимаются в регионах страны. В качестве мер поддержки Дальнего Востока используются возможности институтов развития. Одним из первых к этому подключился Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Будет предоставлено финансирование для закупки дополнительных средств индивидуальной защиты и оборудования для больниц. Это позволит обеспечить дальневосточников эффективной и оперативной медицинской помощью, средствами профилактики», - отметил Юрий Трутнев.

«Весь мир столкнулся с острой кризисной ситуацией, в которой всем важно действовать сообща. "Полюс" – одна из крупнейших компаний, работающих на Дальнем Востоке, и наш долг – активно помогать нашему региону подготовиться к отражению пандемии. Речь идёт о безопасности тысяч наших сотрудников и членов их семей. В сотрудничестве с нашими партнёрами на Дальнем Востоке и на федеральном уровне мы намерены сделать всё возможное, чтобы регион преодолел это испытание», отметил генеральный директор «Полюса» Павел Грачев.

«Важно, что бизнес, государственные институты развития и региональные власти объединяют усилия, направленные на защиту жизни и здоровья граждан нашей страны. Надеемся, что к этой инициативе присоединятся другие компании. Уверен, что действуя слаженно и сообща мы сможем справиться с любыми трудностями», - прокомментировал генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ФРДВ  коронавирус  полюс 


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