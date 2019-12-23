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Федеральная сетевая компания инвестировала 5,8 млрд рублей в строительство энергообъектов на Дальнем Востоке

Россети ФСК ЕЭС (ПАО "ФСК ЕЭС") завершила строительство магистральной сетевой инфраструктуры для электроснабжения крупнейших на Дальнем Востоке золоторудных месторождений – Маломырского и Албынского (группа "Петропавловск")

Ведены в работу новая подстанция 220 кВ «Рудная» мощностью 63 МВА и линия 220 кВ «Февральская – Рудная» протяженностью 173,6 км до действующей подстанции 220 кВ «Февральская». Новые энергообъекты позволяют снять проблему дефицита мощности в Селемджинском районе Амурской области, где проживает более 10 тыс. человек и находится перспективный центр золотодобычи.

Подстанции и линия электропередачи расположены в труднодоступной местности, приравненной к районам Крайнего Севера. При строительстве воздушной линии 220 кВ «Февральская – Рудная» смонтировано 675 опор, проложено 173,6 км провода и волоконно-оптических линий связи. Построен спецпереход через реку Селемджа с высотой опор 74 м и длиной пролета около 1 км.

Новая подстанция 220 кВ «Рудная» оснащена электротехническим оборудованием с повышенной эксплуатационной надежностью и высокой степенью автоматизации процессов. На энергообъекте смонтированы автотрансформатор мощностью 63 МВА, открытые распределительные устройства (ОРУ) 220 и 110 кВ, установлены микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики. Внедрены автоматизированная система управления технологическими процессами, цифровая система коммерческого учета электроэнергии, современные системы связи и телемеханики.

Построенные объекты поставлены под напряжение в 4 квартале 2019 года. Их совокупная стоимость составила 5,8 млрд руб.

На действующей подстанции 220 кВ «Февральская» в ОРУ 220 кВ построена дополнительная линейная ячейка для подключения ЛЭП 220 кВ «Февральская – Рудная».  Энергообъект также оснащен микропроцессорными панелями релейной защиты и автоматики, устройствами сбора и передачи телеинформации, интегрированными в автоматизированную систему управления технологическими процессами.

Строительство линии 220 кВ «Февральская – Рудная» с подстанцией 220 кВ «Рудная» входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2101-р от 30.09.2018.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: строительство  ФСК ЕЭС  энергообъекты 


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