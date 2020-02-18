|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 28 Марта, 20:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ННК объявила конкурс, главным призом которого станет автомобиль Mitsubishi Outlander
Группа компаний ННК объявила о начале акции «Весна с ННК», приуроченной к юбилею Великой Победы, главным призом которой станет автомобиль Mitsubishi Outlander*. Розыгрыш призов состоится сразу в трех дальневосточных регионах присутствия бренда: Амурской области, Хабаровском крае и в Приморье.
Уникальная возможность стать счастливым обладателем современного кроссовера появится у тех автовладельцев, кто выполнит несколько простых условий. В период проведения акции с 18 марта по 7 мая 2020 г. любой клиент АЗС «ННК» - физическое лицо при заправке автомобиля от 30 литров три раза и более, должен зарегистрировать не менее трёх чеков на сайте азсннк.рф, сохранив оригиналы, и получить персональный код. Победитель розыгрыша будет определён при помощи генератора случайных чисел 9 мая 2020 г.
При этом важно помнить, чем больше зарегистрированных чеков на сайте, тем выше шансы на победу!
Помимо главного приза – автомобиля, среди участников акции будут разыграны дополнительные призы: топливные карты, видеорегистраторы, бытовая техника и другие подарки.
*Подробная информация об условиях и правилах акции, розыгрыше призов, их количестве и месте получения размещена на сайте азсннк.рф.
- Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
- ННК объявила конкурс, главным призом которого станет автомобиль Mitsubishi Outlander
- На Дальнем Востоке создается фонд по борьбе с COVID-19 объемом 1 млрд рублей
- ФРДВ и "Аэромакс" оцифруют дальневосточный лес с помощью нейросетей и беспилотников
- Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
- Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
- ННК предпринимает меры против коронавируса
- На Дальнем Востоке определились с самыми лучшими для автомобилистов АЗС
- В России изменилась структура малого бизнеса
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.