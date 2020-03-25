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Сбербанк выступит генеральным партнером онлайн-шествия "Бессмертный полк"

Принять участие в проекте "Бессмертный полк — онлайн" можно, зарегистрировав профили своих героев в "Банке памяти" Сбербанка (sber9may.ru), на сайте "Бессмертного полка России" (www.polkrf.ru) или в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Об этом говорил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав КУЗНЕЦОВ на состоявшейся в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дистанционная пресс-конференции, посвященной онлайн-шествию «Бессмертный полк». На вопросы журналистов отвечали сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей МАКАРОВ; руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем ХУТОРСКОЙ; первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир ГАБРИЕЛЯН.

Текущая эпидемиологическая ситуация вынуждает нас сталкиваться с большим количеством ограничений, в том числе с отменой мероприятий, значимых для всей страны.

Ранее было объявлено о переносе Парада Победы и акции «Бессмертный полк» 9 мая в связи с пандемией коронавируса. Но никакие обстоятельства не смогут помешать достойно отметить наш главный праздник — юбилей Великой Победы. Ведь именно сейчас важно вспомнить о нашей силе, гордости, сплоченности и увековечить память всех, кто принес нам Великую Победу. Сбербанк вместе с «Бессмертным полком России» поможет не прерваться всероссийской традиции и перенесет шествие в онлайн формат.

Торжественные мероприятия, в том числе Всенародное шествие «Бессмертного полка», обязательно состоятся в 2020 году после того, как угроза коронавируса отступит.

Трансляция «Бессмертного полка — онлайн» состоится 9 мая на сайте «Бессмертного полка России», федеральных телеканалах, в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, на портале Mail.ru, а также на ресурсе экосистемы Сбербанка — в онлайн-кинотеатре «Okko».

Все пользователи, загрузившие профили своих ветеранов в «Банк памяти», не только примут участие в онлайн-шествии, но также смогут сохранить память о них и передать эту информацию будущим поколениям. Основная задача проекта — сохранение внимательного отношения к историческому наследию страны и гордости за ветеранов военных действий, за своих дедов и прадедов, которые героически защищали нашу Родину. В «Банк памяти» любой желающий может загрузить информацию о ветеране, которая сохранилась в семье: фотографию и имя, дату рождения, годы участия в войне, события, к которым предок имел отношение, награды и другую информацию.

В этом году проект стал значительно шире. Одна из новых возможностей — раздел «Плечом к плечу», благодаря которому можно будет узнать, с кем из других участников войны, добавленных в «Банк памяти», воевал вместе ваш ветеран. А авторизовавшись через одну из социальных сетей и внеся информацию о герое своей семьи, можно будет увидеть на карте с кем из ветеранов твоих друзей плечом к плечу служил твой прадед.

«Банк памяти» отображает масштаб событий и истории героев Великой Отечественной войны. Нам важно знать и помнить о всех, кто внес вклад в Великую Победу. Поэтому в этом году мы уделили особенное внимание образовательной части проекта. На главной странице «Банка Памяти» расположена интерактивная карта, на которой находится более 200 важнейших событий войны с историческими справками о каждом из них. В боковом меню также можно увидеть истории предков друзей из социальных сетей.

«Для нас чрезвычайно ценно поддержать акцию, которая дает возможность каждой российской семье почтить память своих близких, солдат Великой Отечественной войны, – говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.- :"Бессмертный полк" — это народный проект, и в текущей ситуации пандемии Сбербанк помогает всей стране, а также гражданам за ее пределами, принять участие в любимой народной акции в цифровом формате. Для участия в онлайн-шествии необходимо заполнить профиль ветерана с информацией и добавить фото родственника-ветерана в «Банк памяти» Сбербанка. Наш проект создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения историю о подвиге, который совершил член его семьи. Он позволяет рассказать о пути ветеранов, а также узнать истории родственников своих друзей. Благодаря синхронизации через социальные сети каждый авторизированный пользователь может узнать, с кем пересекались пути его близких в то непростое время». Узнать больше о проекте можно на сайте sber9may.ru.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Сбербанк  Бессмертный полк 


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