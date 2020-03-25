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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Апреля, 09:52 |
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Транспортники Дальнего Востока вошли в список системообразующих предприятий Минтранса
В соответствии с отраслевыми показателями в него включены российские аэропорты, авиакомпании, предприятия, занимающиеся речными, морскими и железнодорожными перевозками, транспортно-логистические центры, предприятия осуществляющие инфраструктурное строительство и т.д.
В списке Минтранса крупнейшие авиатранспортные предприятия Дальнего Востока, в том числе аэропорты Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Якутска, а также аэропорты Читы и Петропавловска-Камчатского, входящие в аэропортовые холдинги «Новапорт» и «Аэропорты регионов». Дальневосточных авиаперевозчиков представляют авиакомпании «Якутия», «Алроса», «Хабаровские авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», «Чукотавиа» и авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот» и т.д.
Всего в перечне системообразующих организаций транспортного комплекса страны 162 компании. Список одобрен правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики, сообщили в министерстве.
Напомним, президент России Владимир ПУТИН 15 апреля в рамках второго пакета господдержки бизнесу предложил предусмотреть для системообразующих предприятий ряд мер, направленных на поддержку в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. В частности, речь шла о введении льготных условий кредитования, административной поддержке и иных мерах.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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