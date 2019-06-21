Автосервис начинает работу на "дальневосточном гектаре"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 28 Июня, 10:13 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.05 р.
1 EUR 71.66 р.
100 JPY 58.38 р.
10 CNY 91.68 р.
Тема номера
Крабовое противостояние продолжается
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2019

Регион сегодня
28.06 |
Бизнесмены из Японии лично ознакомились с производством продукции из сои, которую они закупают на амурском заводе
28.06 |
АНО АПИ поможет в реализации турпроектов на Камчатке
28.06 |
ННК празднует день города: фотозона, мини-АЗС и фирменные хот-доги на центральной площади
28.06 |
Губернатор Чукотки Роман Копин завёл аккаунт в Instagram
28.06 |
Резидент ТОР "Камчатка" запустил рыбоперерабатывающий завод на севере края
статьи раздела
Тема номера
21 Июня 2019, 11:30
Крабовое противостояние продолжается Крабовые аукционы финансово обескровят отрасль. Из этого кризиса предприятия будут выходить долго и тяжело
статьи раздела
Персона
21 Июня 2019, 10:30
Андрей Хлестунов: Продать квартиру во Владивостоке и построить дом - это та еще авантюра Наступает время нового формата загородного комфорта. Основные тенденции загородного строительства в Приморье глазами эксперта
статьи раздела
Компании
21 Июня 2019, 09:15
"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
статьи раздела
Регион сегодня
20 Июня 2019, 16:45
Экодоходы из промышленных отходов Уникальный проект по глубокой переработке отходов - ЭкоТехноПарк - будет реализован в Приморье в рамках инвестиционной программы региона
статьи раздела
Компании
20 Июня 2019, 16:30
Шантаж удался: "Роснефти" в Приморье пообещали дополнительные льготы Проект ВНХК может получить дополнительные льготы
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
28 Июня 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Автосервис начинает работу на "дальневосточном гектаре"

Житель поселка Эльбан Хабаровского края Александр Клюшмин открывает автосервис на "дальневосточном гектаре"

Земельный участок он оформил прямо на территории населенного пункта около трассы, а для реализации проекта воспользовался грантовой поддержкой. В настоящее время на "гектаре" уже установлено техническое помещение и оборудование для шиномонтажа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Своими планами по использованию "дальневосточного гектара" Александр поделился с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

"Автомобили – это мое хобби, которое постепенно переросло в профессию. Расстраивало только, что это была работа за зарплату. Решение этой проблемы подсказала программа "Дальневосточный гектар" - взять землю и открыть свое дело", - поделился получатель "дальневосточного гектара" Александр Клюшмин. "Я выбрал подходящий для открытия автосервиса участок и оформил свой "дальневосточный гектар". Чтобы получить средства на старт проекта, я принял участие в грантовом конкурсе начинающих предпринимателей и победил – сегодня уже принимаю первых клиентов".

По словам Александра, для обустройства участка под автосервис пришлось подготавливать и выравнивать площадку, делать удобный съезд с дороги. На полученные в рамках гранта полмиллиона рублей было приобретено помещение для сервиса и оборудование для шиномонтажа.

"Теперь осталось наработать свою клиентуру, ведь доброе имя – это главное. Дальше можно будет задуматься о развитии бизнеса и расширять перечень услуг, а пока я концентрируюсь на шиномонтаже и ремонте ходовой части, а также на автоэлектрике", - добавил Александр.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Хабаровского края зарегистрировано 9302 договора безвозмездного пользования. Для получателей "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае доступно 30 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. В их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы "Дальневосточный гектар" в Хабаровском крае, составила почти 319 миллионов рублей.

Напомним, в настоящее время программа "Дальневосточный гектар" предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дальневосточный гектар 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Среда обитания
24 Мая 2019, 12:04
Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею Нефтебаза ННК реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной и экологической безопасности
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика