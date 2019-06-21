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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Июня, 10:13 |
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Автосервис начинает работу на "дальневосточном гектаре"
Земельный участок он оформил прямо на территории населенного пункта около трассы, а для реализации проекта воспользовался грантовой поддержкой. В настоящее время на "гектаре" уже установлено техническое помещение и оборудование для шиномонтажа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Своими планами по использованию "дальневосточного гектара" Александр поделился с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
"Автомобили – это мое хобби, которое постепенно переросло в профессию. Расстраивало только, что это была работа за зарплату. Решение этой проблемы подсказала программа "Дальневосточный гектар" - взять землю и открыть свое дело", - поделился получатель "дальневосточного гектара" Александр Клюшмин. "Я выбрал подходящий для открытия автосервиса участок и оформил свой "дальневосточный гектар". Чтобы получить средства на старт проекта, я принял участие в грантовом конкурсе начинающих предпринимателей и победил – сегодня уже принимаю первых клиентов".
По словам Александра, для обустройства участка под автосервис пришлось подготавливать и выравнивать площадку, делать удобный съезд с дороги. На полученные в рамках гранта полмиллиона рублей было приобретено помещение для сервиса и оборудование для шиномонтажа.
"Теперь осталось наработать свою клиентуру, ведь доброе имя – это главное. Дальше можно будет задуматься о развитии бизнеса и расширять перечень услуг, а пока я концентрируюсь на шиномонтаже и ремонте ходовой части, а также на автоэлектрике", - добавил Александр.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Хабаровского края зарегистрировано 9302 договора безвозмездного пользования. Для получателей "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае доступно 30 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. В их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы "Дальневосточный гектар" в Хабаровском крае, составила почти 319 миллионов рублей.
Напомним, в настоящее время программа "Дальневосточный гектар" предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
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