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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Августа, 21:04 |
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На острове Русском ждут лидеров стран АТР
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий ПЕСКОВ.
Пленарное заседание запланировано на 5 сентября, оно станет главным мероприятием форума. Модератором пленарной сессии станет ведущий ABC News Джордж СТЕФАНОПУЛОС.Генпрокуратура РФ вступит в прямой диалог с резидентами
Генеральная прокуратура РФ впервые откроет собственную интерактивную площадку на V Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Росконгресса.
Ведомство намерено провести тематические сессии и обсудить вопросы защиты прав резидентов ТОР и СПВ, проблемы административного и силового давления на бизнес, разработку цифровых технологий для оптимизации взаимодействия прокуратуры с корпоративным сектором. Также стенд Генпрокуратуры России станет площадкой для подписания ряда международных соглашений между главами отечественной и зарубежных прокуратур.
В постоянном режиме на стенде Генеральной прокуратуры РФ будет работать выездная приемная для предпринимателей. Все желающие смогут направить официальную жалобу в органы прокуратуры непосредственно во время работы Форума.
ВЭФ для олимпийских встреч
В ВЭФ-2019 примут участие заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Пере МИРО, президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав ПОЗДНЯКОВ, президент Олимпийского комитета Японии, олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро ЯМАСИТА, президент Олимпийского комитета Республики Корея, член МОК Ки-Хеунг ЛИ и спортивный директор Оргкомитета Токио-2020, олимпийский чемпион в метании молота Кодзи МУРОФУСИ.
В рамках Форума также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между олимпийскими комитетами России и Японии.
«С учетом того, что с 2018 по 2022 год Игры принимают государства АТР, для нас ВЭФ является отличной возможностью для расширения взаимодействия с национальными олимпийскими комитетами и оргкомитетами стран-хозяек. Мы планируем подписать во Владивостоке соглашение о сотрудничестве с НОК Японии. Это очень важный момент, который позволяет оптимизировать подготовку наших спортсменов – кандидатов на участие в Токио-2020», – подчеркнул президент ОКР Станислав Поздняков.
Минвостокразвития раскроет земельные «карты»
Единый цифровой сервис управления землями сельхозназначения – «Банк сельхозземель» – будет представлен на выставке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на площадке ВЭФ, сообщает пресс-служба министерства.
«Он позволит выявлять неиспользуемые или используемые не по назначению земли, обеспечивать подачу заявок на предоставление участков, создать единые базы, унифицированные требования», – заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ.
По карте предприниматели смогут выбрать регион, посмотреть наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены. В базовой карточке земельных участков дается информация по проведенной инвентаризации, есть фотоматериалы и обзорное видео.
«Свободная земля предполагает постановку на кадастр и передачу инвесторам. Неиспользуемая земля – это такие участки, по которым заключены договоры аренды, но арендатор не выполняет условия договора. При выявлении этого инициируется процедура с участием муниципалитета по расторжению соглашения и дальнейшая передача земли другим инвесторам. Уже на данный момент мы обнаружили, что часть земли в ДФО не значится в кадастре, а часть не используется по назначению. Это порядка 2 млн гектаров», – прокомментировал руководитель департамента управления проектами АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Александр ПАВЛОВ.
Технологические стартапы покажут инвесторам
Победители очередного этапа конкурса технологических стартапов Business Priority будут объявлены на V Восточном экономическом форуме в рамках проекта «Территория инноваций». Конкурс проводится Фондом Росконгресс совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий и технопарком «Русский» при поддержке администрации Приморского края, сообщает пресс-служба Росконгресса.
В рамках ВЭФ-2019 стартапы – обладатели статуса Business Priority – смогут представить свои проекты инвесторам и заказчикам со стороны государства и бизнеса. По окончании питч-сессии будут подведены итоги конкурса Business Priority, и пройдет награждение лучших проектов.
Кроме того, во время ВЭФ на площадке «Территории инноваций» запланировано специальное мероприятие по акселерации стартапов с участием экспертов, бизнес-коучей, инвесторов, представителей власти и руководителей крупных промышленных компаний и корпораций реального сектора экономики. В ходе мероприятия участники конкурса Business Priority смогут узнать как повысить инвестиционную ценность своих проектов, а также уточнить возможные форматы и условия коммерческого взаимодействия с потенциальными инвесторами.
Синхротронный центр планируется построить во Владивостоке
Президент России Владимир ПУТИН своим указом о мерах по развитию в РФ синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры утвердил сроки создания уникальных меганаучных установок в этой области.
Правительству России поручено обеспечить к 2021 году ввод в эксплуатацию 5, а к 2025 году – 20 исследовательских станций международного центра нейтронных исследований на базе высоко-поточного реактора ПИК в Гатчине (Ленинградская область). Кабмину также предстоит к 2022 году обеспечить проектирование планируемой к строительству установки на острове Русский и строительство здания для переноса в него конструктивных блоков и агрегатов источника синхротронного излучения «Зеленоград». Кроме того, к 2024 году предстоит создать источник синхротронного излучения поколения 4+, а к 2025 году – прототип импульсного источника нейтронов на основе так называемой реакции испарительно-скалывающего типа. Наконец, к 2023 году надо будет модернизировать Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» (Москва).
Синхротронный центр, который планируется построить во Владивостоке на острове Русский, позволит проводить исследования, направленные на создание новых уникальных биоподобных материалов. Морские животные, живущие на очень больших глубинах, имеют сверхтвердые панцири, которые выдерживают колоссальные давления, вдобавок обладая свойством самозалечивания. Изучение таких организмов позволяет перейти от металлов к природоподобным материалам, обладающим новыми свойствами.
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