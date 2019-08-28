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28 Августа 2019, 22:45 | Регион сегодня |

Лес поставят на цифровую платформу

На Дальнем Востоке создадут цифровую платформу для управления лесным хозяйством, об этом сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании по вопросу развития лесоперерабатывающей и лесной отрасли, передает пресс-служба полпреда

«Правительством РФ принят ряд решений, стимулирующих переработку лесной продукции на нашей территории. Это, в том числе, – поэтапное повышение вывозных таможенных пошлин до уровня 80% в 2021 году. Но сегодня мы по-прежнему вынуждены констатировать, что в валовом продукте страны лесная отрасль дает что-то в районе 1%, ничего не меняется. Вопрос формирования условий для глубокой переработки древесины на Дальнем Востоке стоит достаточно остро», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам руководителя АНО АПИ Леонида Петухова, для отрасли характерен ряд проблем, на которые обращают внимание инвесторы. Так, отсутствует механизм системного развития магистральных лесных дорог. Около 62% ресурсов Дальнего Востока находятся вне экономически доступной зоны по логистике. Нет актуальной информации о фактически доступной лесосеке. Материалы лесоустройства устарели, значительная часть документов подготовлена более 20 лет назад. Несовершенна нормативно-правовая база и многое другое.

Одним из инструментов решения отраслевых проблем может стать цифровая платформа лесвосток.рф, которую разрабатывает Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), основываясь на успешном опыте цифровизации сектора аквакультуры.

По словам генерального директора ФРДВ Алексея ЧЕКУНКОВА, новый механизм позволит обеспечить для инвестора принцип «одного окна» во взаимоотношениях с органами государственной власти. Глава Фонда отметил, что интернет-сервис создается в интересах трех групп пользователей: инвесторов, государства, участников рынка. Он будет состоять из четырех основных блоков: интерактивной карты с актуальными данными о доступных лесных ресурсах, электронной торговой площадки для распределения прав пользования лесными участками через аукцион, электронной «биржи» товаров и услуг, «цифрового паспорта древесины».

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   

Теги: Дальний Восток 


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