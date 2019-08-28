|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 29 Августа, 21:04 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Лес поставят на цифровую платформу
«Правительством РФ принят ряд решений, стимулирующих переработку лесной продукции на нашей территории. Это, в том числе, – поэтапное повышение вывозных таможенных пошлин до уровня 80% в 2021 году. Но сегодня мы по-прежнему вынуждены констатировать, что в валовом продукте страны лесная отрасль дает что-то в районе 1%, ничего не меняется. Вопрос формирования условий для глубокой переработки древесины на Дальнем Востоке стоит достаточно остро», – подчеркнул Юрий Трутнев.
По словам руководителя АНО АПИ Леонида Петухова, для отрасли характерен ряд проблем, на которые обращают внимание инвесторы. Так, отсутствует механизм системного развития магистральных лесных дорог. Около 62% ресурсов Дальнего Востока находятся вне экономически доступной зоны по логистике. Нет актуальной информации о фактически доступной лесосеке. Материалы лесоустройства устарели, значительная часть документов подготовлена более 20 лет назад. Несовершенна нормативно-правовая база и многое другое.
Одним из инструментов решения отраслевых проблем может стать цифровая платформа лесвосток.рф, которую разрабатывает Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), основываясь на успешном опыте цифровизации сектора аквакультуры.
По словам генерального директора ФРДВ Алексея ЧЕКУНКОВА, новый механизм позволит обеспечить для инвестора принцип «одного окна» во взаимоотношениях с органами государственной власти. Глава Фонда отметил, что интернет-сервис создается в интересах трех групп пользователей: инвесторов, государства, участников рынка. Он будет состоять из четырех основных блоков: интерактивной карты с актуальными данными о доступных лесных ресурсах, электронной торговой площадки для распределения прав пользования лесными участками через аукцион, электронной «биржи» товаров и услуг, «цифрового паспорта древесины».
- Спутники и беспилотники задействуют для создания цифровой платформы лесвосток.рф
- Идем против ветра
- Игорь Павлов, директор Восточного экономического форума: У ВЭФ высокий международный авторитет
- Автокольцо во Владивостоке запустят в концессию
- Получить месторождения в Арктике и на Дальнем Востоке стало проще
- Лес поставят на цифровую платформу
- На острове Русском ждут лидеров стран АТР
- Петр ГОГОЛЕВ, Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
- Лесные деформации исправят цифровизацией
- Свободный порт: взгляд изнутри
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.