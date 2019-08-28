Получить месторождения в Арктике и на Дальнем Востоке стало проще

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 29 Августа, 21:04 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66.75 р.
1 EUR 73.96 р.
100 JPY 62.85 р.
10 CNY 93.33 р.
Тема номера
Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019

Регион сегодня
29.08 |
Вышел в свет журнал юбилейного Восточного экономического форума
29.08 |
"Дальневосточный капитал" поздравляет с юбилеем Расула Месягутова
29.08 |
Мэр Владивостока взял под личный контроль главную туристическую достопримечательность
29.08 |
ННК - официальный топливный партнер ВЭФ
29.08 |
Спутники и беспилотники задействуют для создания цифровой платформы лесвосток.рф
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Отрасль
19 Июля 2019, 13:17
Проектное финансирование: куда пойдет рынок Вступил в силу пакет поправок в законодательство о долевом строительстве жилья, предусматривающий переход застройщиков на схему финансирования с применением эскроу-счетов
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 12:00
Топливо под жестким контролем Многоступенчатую систему контроля качества проходит топливо ННК на пути к конечному потребителю
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 11:45
Береги автомобиль! Где найти качественное топливо в регионе, и что делать, если заправился суррогатом?
статьи раздела
Часовой пояс
19 Июля 2019, 10:00
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
28 Августа 2019, 23:00 | Регион сегодня |

Получить месторождения в Арктике и на Дальнем Востоке стало проще

Действие заявительного принципа предоставления участков недр для целей геологического изучения на условиях предпринимательского риска расширено на площади с выявленными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых категорий Р1 и Р2 на территории Дальнего Востока и Арктики

Соответствующие изменения были внесены в приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Это очень хороший стимул для частных инвестиций в геологоразведку и доразведку месторождений. Ожидаем 20-30% прирост таких инвестиций ежегодно», – отметил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ, пояснив, что изменения касаются только твердых полезных ископаемых.

Досье «Дальневосточного Капитала": По данным ФГБУ «Росгеолфонд», государственным балансом запасов учитывается более 980 месторождений твердых полезных ископаемых и более 280 объектов с апробированными прогнозными ресурсами. Недра Арктики заключают в себе 97,3% запасов платиноидов, 43% запасов олова, значительное количество никеля, титана, апатитовых руд и руд редкоземельных металлов. Разведанными запасами обеспечивается почти 98% добычи платины, 100% – титана, циркония, редкоземельных металлов, апатитовых руд, более 97% – никеля.

Круизные лайнеры ждет новый порядок захода

Владимир ПУТИН подписал закон о заходе иностранных туристских судов в порты Дальнего Востока и Арктики. Документ устанавливает правовой порядок захода иностранных туристских судов в порты субъектов РФ, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ.

Согласно закону, будет сформирован перечень портов, в которых иностранным туристским судам будет разрешено осуществлять посадку и высадку на берег туристов для осмотра достопримечательностей, а также пополнять запасы продовольствия.

«Закон будет способствовать развитию туристической сферы на Дальнем Востоке и в Арктике. Принятые изменения позволят расширить список круизных маршрутов и увеличить турпоток. Вместе с тем, остаются важные вопросы в сфере туризма на Дальнем Востоке и в Арктике, среди них – международное сотрудничество, реализация новых инвестиционных проектов, а также развитие инфраструктуры. Перспективы развития туристического потенциала этих регионов станут одной из тем деловой программы V ВЭФ», – рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон КОБЯКОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   

Теги: Дальний Восток  Арктика 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
19 Июля 2019, 12:57
БАМ: подарки к празднику В честь 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который отмечался 7 июля, Дальневосточная железная дорога организовала специальный эстафетный поезд сообщением Хабаровск-1 - Тында - Хабаровск-1
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
19 Июля 2019, 09:00
"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие" С чего начинался "Зеленый угол"?
статьи раздела
Компании
18 Июля 2019, 15:45
"Газпром" прописался на острове Русском На острове Русском состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335"
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 12:00
Приморская стройка меняет правила Строительство на Дальнем Востоке остается дорогим удовольствием
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 11:15
Продавать правильно. И прибыльно В Приморье выращивают поставщиков товаров и услуг для крупных госкорпораций и резидентов ТОР
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика