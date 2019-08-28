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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Августа, 21:04 |
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Получить месторождения в Арктике и на Дальнем Востоке стало проще
Соответствующие изменения были внесены в приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
«Это очень хороший стимул для частных инвестиций в геологоразведку и доразведку месторождений. Ожидаем 20-30% прирост таких инвестиций ежегодно», – отметил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КРУТИКОВ, пояснив, что изменения касаются только твердых полезных ископаемых.
Досье «Дальневосточного Капитала": По данным ФГБУ «Росгеолфонд», государственным балансом запасов учитывается более 980 месторождений твердых полезных ископаемых и более 280 объектов с апробированными прогнозными ресурсами. Недра Арктики заключают в себе 97,3% запасов платиноидов, 43% запасов олова, значительное количество никеля, титана, апатитовых руд и руд редкоземельных металлов. Разведанными запасами обеспечивается почти 98% добычи платины, 100% – титана, циркония, редкоземельных металлов, апатитовых руд, более 97% – никеля.
Круизные лайнеры ждет новый порядок захода
Владимир ПУТИН подписал закон о заходе иностранных туристских судов в порты Дальнего Востока и Арктики. Документ устанавливает правовой порядок захода иностранных туристских судов в порты субъектов РФ, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ.
Согласно закону, будет сформирован перечень портов, в которых иностранным туристским судам будет разрешено осуществлять посадку и высадку на берег туристов для осмотра достопримечательностей, а также пополнять запасы продовольствия.
«Закон будет способствовать развитию туристической сферы на Дальнем Востоке и в Арктике. Принятые изменения позволят расширить список круизных маршрутов и увеличить турпоток. Вместе с тем, остаются важные вопросы в сфере туризма на Дальнем Востоке и в Арктике, среди них – международное сотрудничество, реализация новых инвестиционных проектов, а также развитие инфраструктуры. Перспективы развития туристического потенциала этих регионов станут одной из тем деловой программы V ВЭФ», – рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон КОБЯКОВ.
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