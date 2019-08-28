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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Августа, 21:04 |
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Автокольцо во Владивостоке запустят в концессию
«Проект предполагается делать на принципах государственно-частного партнерства в форме концессионного соглашения. По предварительным подсчетам, стоимость проекта будет составлять порядка 100 млрд рублей», – прокомментировал заместитель генерального директора, руководитель инвестиционного блока АНО АПИ Даниил ПОЛОВИНКА.
Предполагается, что будет построено 4 полосы (по две в каждую сторону), возведено 2 моста. Основная расчетная скорость движения составит 80 км/ч. Объем транспортного потока будет составлять до 85 тыс. автомобилей в сутки. В рамках проекта планируется поэтапный ввод участков в период с 2020 года.
Даниил Половинка отметил, что западное полукольцо ВКАД станет частью международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». укотский автономный округ
На Чукотку придет отповолокно
Прокладку волоконно-оптической линии связи на Чукотку планируется завершить в декабре 2022 года, сообщил вице-премьер Максим АКИМОВ во время совещания в Анадыре.
«На совещании было озвучено, что строительство подводной части ВОЛС на участке от города Петропавловск-Камчатский до Анадыря планируется начать осенью. Также проектом предусмотрено создание ВОЛС в составе линий электропередач на участках энергомоста из Магадана на Чукотку, через Билибино и Певек.
«Кроме того, одной из возможностей подключения прибрежных территорий Чукотки к волоконно-оптической линии связи является реализация проекта ПАО «Мегафон» по прокладке ВОЛС «Франкфурт-Токио» по трассе Северного морского пути, который пройдет по побережью Чукотки», говорится в сообщении.
По его словам, также планируется развивать спутниковые каналы, однако оптоволокно останется главным способом обеспечения доставки трафика на Чукотку.
В настоящее время Чукотка является единственным субъектом РФ, не подключенным к волоконнооптическим линиям связи.
Фото пресс-службы ВЭФ
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