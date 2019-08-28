Игорь Павлов, директор Восточного экономического форума: У ВЭФ высокий международный авторитет

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 29 Августа, 21:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66.75 р.
1 EUR 73.96 р.
100 JPY 62.85 р.
10 CNY 93.33 р.
Тема номера
Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019

Регион сегодня
29.08 |
Вышел в свет журнал юбилейного Восточного экономического форума
29.08 |
"Дальневосточный капитал" поздравляет с юбилеем Расула Месягутова
29.08 |
Мэр Владивостока взял под личный контроль главную туристическую достопримечательность
29.08 |
ННК - официальный топливный партнер ВЭФ
29.08 |
Спутники и беспилотники задействуют для создания цифровой платформы лесвосток.рф
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Отрасль
19 Июля 2019, 13:17
Проектное финансирование: куда пойдет рынок Вступил в силу пакет поправок в законодательство о долевом строительстве жилья, предусматривающий переход застройщиков на схему финансирования с применением эскроу-счетов
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 12:00
Топливо под жестким контролем Многоступенчатую систему контроля качества проходит топливо ННК на пути к конечному потребителю
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 11:45
Береги автомобиль! Где найти качественное топливо в регионе, и что делать, если заправился суррогатом?
статьи раздела
Часовой пояс
19 Июля 2019, 10:00
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Августа 2019, 10:15 | Регион сегодня |

Игорь Павлов, директор Восточного экономического форума: У ВЭФ высокий международный авторитет

Владивосток в начале сентября вновь встречает участников Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточная международная деловая площадка на Русском в этом году будет работать уже в пятый раз.

Что в повестке форума, какие мероприятия ожидают его участников, гостей и жителей Владивостока «Дальневосточный капитал» узнал из первых рук у заместителя директора Фонда Росконгресс, директора Восточного экономического форума Игоря ПАВЛОВА.

- Игорь Валерьевич, в этом году во Владивостоке пройдет уже пятый – юбилейный – Восточный экономический форум. Росконгресс выступает его организатором уже в четвертый раз. Можете оценить развитие этой деловой площадки с точки зрения ее международного авторитета, популярности у бизнеса? Какие здесь тенденции? На чем основан интерес к восточной деловой площадке России?

- Восточный экономический форум за четыре года стал важной коммуникационной площадкой, направленной на расширение многостороннего сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основной причиной успешного развития Форума является его актуальная повестка, которая включает ключевые вопросы мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий. В центре дискуссий – самые актуальные темы, существующие сегодня в АТР. Среди них – перспективы международной кооперации, новые тренды в глобальном развитии, освоение космоса, Арктики, Мирового океана, развитие транспортной инфраструктуры и энергетики, цифровая экономика и современные технологии.

Ежегодно в работе ВЭФ принимают участие главы государств и правительств стран АТР, руководители крупнейших российских и мировых компаний, ведущие мировые экономисты и эксперты. Это подчеркивает высокий международный авторитет Восточного экономического форума.

Рассчитываем, что Форум и в дальнейшем будет способствовать укреплению связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных и региональных органов власти, а также повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока на российском и международном уровне.

 


 

 

- Какая программа подготовлена в этом году для ВЭФ?

- В рамках юбилейного пятого Восточного экономического форума состоится демонстрация основных достижений по итогам прошедших Форумов. Для участников подготовлена насыщенная деловая программа, которая включает как международную, так и региональную повестку.

Работа Форума будет проходить по четырем основным направлениям.

В блоке «Новые решения для повышения качества жизни» будет обсуждаться совершенствование механизмов развития, которые должны обеспечить ускорение темпов экономического роста на период до 2025 года, а также состоится презентация потенциала ключевых отраслей Дальнего Востока.

Новые возможности для инвесторов, совершенствование инвестиционного климата и мер поддержки бизнеса на Дальнем Востоке будут рассмотрены в рамках темы «Создавая условия для бизнеса».

В центре трека «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» – перспективы дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона, вопросы международной кооперации.

Развитие человеческого капитала, создание комфортных условий для жизни на Дальнем Востоке и перспективы развития социальной инфраструктуры участники обсудят в блоке «Новые решения для повышения качества жизни».

Кроме того, традиционно состоятся бизнес-диалоги с инвесторами из стран АТР, заинтересованными в реализации совместных проектов на Дальнем Востоке.

 


 

- Основные акценты повестки дня, какие мероприятия станут центральными в дни работы ВЭФ?

- На ВЭФ запланирован молодежный образовательный день, в рамках которого ведущие эксперты и гости Форума прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.

На полях ВЭФ-2019 пройдут Российско-Китайский форум СМИ, Межправительственная Российско-Сингапурская комиссия высокого уровня, конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана», заседание общественного совета Северного морского пути. Также состоятся презентации инвестиционного потенциала регионов Дальнего Востока и церемонии открытия новых предприятий.

- Какое количество гостей ожидаете, какие страны будут присутствовать на площадке ВЭФ? Можете поделиться статистикой, как меняется состав участников? Какие страны присылают наиболее многочисленные делегации?

- Ежегодно мы отмечаем рост интереса к мероприятию со стороны российских и зарубежных официальных лиц, а также бизнес-сообщества. В 2015 году в работе ВЭФ принимали участие более 2500 делегатов из 32 стран. В 2018 году Форум стал рекордным по количеству делегатов – в нем участвовали более 6000 человек из 60 стран. Самые представительные делегации традиционно – из стран АТР, среди них Япония, КНР, Республика Корея, Монголия.

В этом году мы ожидаем более 6000 участников. Самыми представительными будут делегации из таких стран, как Япония, Индия, КНР, Республика Корея и Сингапур.

- Какая культурная программа ждет гостей и самих жителей приморской столицы?

- Для гостей и участников ВЭФ-2019 подготовлена разнообразная культурная программа. Традиционно состоятся выставки, спектакли и концерты с участием артистов из России и стран АТР. Мероприятия культурной программы пройдут во Владивостоке и на острове Русский. Одним из главных событий культурной программы станет выставка «Улица Дальнего Востока», которая состоится на набережной ДВФУ 3-8 сентября.

- «Улица Дальнего Востока» – эксклюзивный формат презентации возможностей регионов ДФО. Каким содержанием будут наполнены павильоны регионов, на что планируется сделать акценты? Насколько такой формат оправдал себя? Есть ли планы трансформации этого мероприятия?

- «Улица Дальнего Востока» – уникальный формат, в рамках которого регионы демонстрируют свои достижения и экономический потенциал. Выставка способствует укреплению экономических и гуманитарных связей со странами АТР.

В этом году в выставке примут участие 11 дальневосточных регионов. Впервые будут представлены Республика Бурятия и Забайкальский край, которые в 2018 году были включены в состав ДФО. Посетители выставки смогут познакомиться с уникальной культурой и традициями народов, населяющих регион, а также узнать о крупнейших экономических, инфраструктурных, туристических и культурных проектах, реализуемых на Дальнем Востоке. Для гостей будет работать фестиваль «Таежные промыслы» и рыбный рынок, где можно будет познакомиться с кухней регионов Дальнего Востока.

Мы видим, что выставка развивается. Ежегодно регионы предлагают посетителям уникальные павильоны и новые интерактивные форматы. В прошлом году выставку посетили около 70 тысяч человек – это подтверждает актуальность и востребованность мероприятия.

В этом году «Улица Дальнего Востока» будет открыта для гостей и участников ВЭФ с 3 по 6 сентября, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   

Теги: Игорь Павлов  ВЭФ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
19 Июля 2019, 12:57
БАМ: подарки к празднику В честь 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который отмечался 7 июля, Дальневосточная железная дорога организовала специальный эстафетный поезд сообщением Хабаровск-1 - Тында - Хабаровск-1
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
19 Июля 2019, 09:00
"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие" С чего начинался "Зеленый угол"?
статьи раздела
Компании
18 Июля 2019, 15:45
"Газпром" прописался на острове Русском На острове Русском состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335"
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 12:00
Приморская стройка меняет правила Строительство на Дальнем Востоке остается дорогим удовольствием
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 11:15
Продавать правильно. И прибыльно В Приморье выращивают поставщиков товаров и услуг для крупных госкорпораций и резидентов ТОР
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика