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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Августа, 21:04 |
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Спутники и беспилотники задействуют для создания цифровой платформы лесвосток.рф
Соответствующие соглашения подписаны в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС 2019.
Новый инструмент создается по поручению Правительства РФ и позволит решить целый ряд острых отраслевых проблем. Основой интернет-сервиса станет открытая интерактивная карта с актуальными данными о доступных лесных ресурсах, на которой любой инвестор сможет выбрать интересующий его лесной массив, и отправить заявление о предоставлении участка в пользование в уполномоченный орган через электронный документооборот.
«Если до сих пор лесники пользовались бумажными картами и оценивали лес «на глазок», то теперь за лесом будем следить из космоса, а все базы данных – синхронизируем и оцифруем. Для повышения прозрачности хозяйственного оборота внедрим электронные аукционы, создадим электронную биржу товаров и услуг. Цифровой паспорт древесины позволит отследить весь ее жизненный цикл», - рассказал генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
Технологии компании «Аэромакс» будут задействованы для оценки состояния лесного фонда с использованием аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Каждое дерево будет распознаваться с помощью фотометрической обработки изображений сверхточными нейронными сетями. На основе полученной информации будет построена цифровая модель поверхности, рельефа и ортофотоплана, самостоятельно определяющая таксационные характеристики леса – возраст и высоту деревьев, количество запаса древесины и др.
«Терра Тех» является одним из ведущих российских предприятий в сфере геоинформатики. Компания будет предоставлять и анализировать космоснимки для будущей цифровой платформы. Геосервисы позволяют находить, систематизировать и анализировать пространственную информацию на всей территории земного шара за любой период времени.
Разрабатываемая цифровая платформа для лесного комплекса направлена на повышение эффективности как госуправления, так и рыночных механизмов в отрасли, обеспечит инвесторам принцип «одного окна» во взаимоотношениях с государственными органами и взаимосвязанность действующих информационных систем.
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