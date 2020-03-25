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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Апреля, 04:22 |
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Главный по ТОРам: Назначен новый гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока
В АО «КРДВ» назначен генеральный директор. Им стал Дмитрий Тетенькин, до этого занимавший пост советника министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Аслан Канукоев, который исполнял обязанности генерального директора, ушёл по собственному желанию.
«Выражаю благодарность Аслану Султановичу за работу», - прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
АО «Корпорация Дальнего Востока» является одним из институтов развития, созданных в структуре Минвостокразвития России. Корпорация является управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток в дальневосточных регионах. В начале апреля 2020 года АО «КРДВ» было поручено курировать и территории опережающего развития, которые будут создаваться в Арктической зоне Российской Федерации.
«Одна из первоочередных задач – это строительство инфраструктуры в ТОРах. Объекты электроэнергетики, коммунального и дорожного хозяйства. То, что нужно предпринимателям, чтобы запустить свои предприятия. Мы должны предоставить им обещанную инфраструктуру», - сообщил генеральный директор АО «КРДВ» Дмитрий Тетенькин.
Досье "Дальневосточного капитала": Дмитрий Дмитриевич Тетенькин родился 27 января 1976 года в городе Райчихинск Амурской области. У него два высших образования: по первому он - инженер строитель по специальности промышленное и гражданское строительство, по второму - юрист. Трудовую деятельность начинал с должности рабочего 1 разряда в Разрезостроительном управлении ОАО «Дальвостокуголь» в г. Райчихинск; был мастером строительно-монтажного управления, главным инженером, а затем заместителем генерального директора и директором ООО «Амурский уголь». С 2012 по 2014 годы занимал должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Правительства Амурской области, с 2014 по 2015 гг. – заместитель главы Администрации города Благовещенска, в сентябре 2015 года был назначен на должность заместителя председателя Правительства Амурской области. В августе 2018 года Дмитрий Тетенькин перешёл на работу в министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра. 29 апреля приказом главы Минвостокразвития назначен на должность генерального директора АО «КРДВ».
Журнал "Дальневосточный капитал"
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