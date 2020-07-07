Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 30 Июля, 20:02 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 72.23 р.
1 EUR 84.91 р.
100 JPY 68.88 р.
10 CNY 10.32 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
30.07 |
Во Владивостоке на опасном участке дороги построят новый пешеходный мост
30.07 |
"Чем могу": Минтруд предлагает внести изменения в правила выплаты пенсий
30.07 |
Золотодобытчики "убивают" реки Дальнего Востока
30.07 |
Народный синоптик предупреждает о влиянии тайфуна на Приморье
30.07 |
COVID-19: Врачи обозначили симптомы и методы лечения коронавируса у детей
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
30 Июля 2020, 15:37 | Регион сегодня |

Золотодобытчики "убивают" реки Дальнего Востока

Амурская область лидирует в стране по случаям загрязнения рек при добыче россыпного золота

Результаты второго месяца дистанционного мониторинга загрязнений рек из-за добычи россыпного золота демонстрируют значительный рост случаев и протяженности загрязнений на реках во всех регионах, охваченных мониторингом.

По состоянию на 28 июля в Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях и на Камчатке выявлено 97 случаев загрязнения протяженностью 3182 километров. В Красноярском крае, Кемеровской области, Республиках Алтай и Тува – 46 случаев загрязнений протяженностью 1747 километров. Абсолютным лидером и по количеству и протяженности шлейфа загрязнений является Амурская область, где выявлено 68 случаев загрязнений общей протяженностью 2359 километров.

С середины мая, с начала промывочного сезона, мониторинг ведут коалиция «Реки без границ» и Центр гражданского контроля и спутникового мониторинга в рамках проекта WWF России «Люди – природе» и при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта выявляются и фиксируются все случаи нарушений, о каждом инциденте информируют государственные территориальные органы Росприроднадзора и региональные органы власти, занимающиеся вопросами загрязнения водных объектов. По большей части этих заявлений органы власти проводят выездные проверки, в отношении ряда предприятий, осуществляющих добычу золота, составлены административные протоколы за нарушение природоохранного законодательства.

«В то же время, мы понимаем, что одного выявления случаев нарушения и даже очень эффективной работы контролирующих органов сейчас недостаточно для решения проблемы с загрязнениями рек из-за добычи золота, – говорит Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. – Проблема системная. Это и огромное количество небольших предприятий, которые пришли в последнее время в сферу золотодобычи на волне роста цен на драгоценный металл и разрабатывают месторождения с минимальными запасами золота на новых реках, не обладая достаточными ресурсами для обеспечения цивилизованной добычи. Это и огромное количество поисковых лицензий, выдаваемых на новые реки, ранее не затронутые такой деятельностью. Причем лицензии на добычу выдаются без проведения аукционов, фактически, заявительным порядком. В то же время, ни органы власти регионов, ни местное самоуправление, ни жители тех мест, где начинается разработка месторождений россыпного золота, фактически не обладают возможностью как-либо повлиять на решение о лицензировании того или иного участка – такие механизмы попросту не предусмотрены действующим законодательством».

В последнее время органы власти «золотых» регионов проявляют обеспокоенность этой проблемой. Так, правительство Кемеровской области, опираясь на результаты космического мониторинга, смогло добиться от Роснедр запрета на выдачу на территории региона лицензий без проведения аукционов. Исполняющий обязанности губернатора Камчатского края поднял вопрос о повышении роли региональных властей в принятии решений о лицензировании участков под добычу россыпного золота. Губернатор Амурской области потребовал от регионального министерства природных ресурсов разработки предложений о совершенствовании нормативно-правовой базы регулирования добычи россыпного золота и ужесточении наказаний в отношении золотодобывающих компаний, которые нарушают природоохранное законодательство.

Данные предложения совпадают с позицией, которую разработали в начале лета WWF и коалиция природоохранных организаций России по вопросу снижения негативного влияния добычи россыпного золота на окружающую среду и социально-экономическое развитие регионов и мест добычи золота. В ней экологи призывают ввести мораторий на добычу золота на ранее не затронутых этой деятельностью реках и на экологически ценных и чувствительных участках; ужесточить ответственность за нарушение природоохранного законодательства; повысить роль регионов и местного самоуправления в принятии решений о начале разработки месторождений россыпного золота.

Авто фото - Евгений Рогалев

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: золотодобыча  реки  экология  wwf России 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика