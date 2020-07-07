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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Июля, 20:02 |
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Золотодобытчики "убивают" реки Дальнего Востока
Результаты второго месяца дистанционного мониторинга загрязнений рек из-за добычи россыпного золота демонстрируют значительный рост случаев и протяженности загрязнений на реках во всех регионах, охваченных мониторингом.
По состоянию на 28 июля в Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях и на Камчатке выявлено 97 случаев загрязнения протяженностью 3182 километров. В Красноярском крае, Кемеровской области, Республиках Алтай и Тува – 46 случаев загрязнений протяженностью 1747 километров. Абсолютным лидером и по количеству и протяженности шлейфа загрязнений является Амурская область, где выявлено 68 случаев загрязнений общей протяженностью 2359 километров.
С середины мая, с начала промывочного сезона, мониторинг ведут коалиция «Реки без границ» и Центр гражданского контроля и спутникового мониторинга в рамках проекта WWF России «Люди – природе» и при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта выявляются и фиксируются все случаи нарушений, о каждом инциденте информируют государственные территориальные органы Росприроднадзора и региональные органы власти, занимающиеся вопросами загрязнения водных объектов. По большей части этих заявлений органы власти проводят выездные проверки, в отношении ряда предприятий, осуществляющих добычу золота, составлены административные протоколы за нарушение природоохранного законодательства.
«В то же время, мы понимаем, что одного выявления случаев нарушения и даже очень эффективной работы контролирующих органов сейчас недостаточно для решения проблемы с загрязнениями рек из-за добычи золота, – говорит Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. – Проблема системная. Это и огромное количество небольших предприятий, которые пришли в последнее время в сферу золотодобычи на волне роста цен на драгоценный металл и разрабатывают месторождения с минимальными запасами золота на новых реках, не обладая достаточными ресурсами для обеспечения цивилизованной добычи. Это и огромное количество поисковых лицензий, выдаваемых на новые реки, ранее не затронутые такой деятельностью. Причем лицензии на добычу выдаются без проведения аукционов, фактически, заявительным порядком. В то же время, ни органы власти регионов, ни местное самоуправление, ни жители тех мест, где начинается разработка месторождений россыпного золота, фактически не обладают возможностью как-либо повлиять на решение о лицензировании того или иного участка – такие механизмы попросту не предусмотрены действующим законодательством».
В последнее время органы власти «золотых» регионов проявляют обеспокоенность этой проблемой. Так, правительство Кемеровской области, опираясь на результаты космического мониторинга, смогло добиться от Роснедр запрета на выдачу на территории региона лицензий без проведения аукционов. Исполняющий обязанности губернатора Камчатского края поднял вопрос о повышении роли региональных властей в принятии решений о лицензировании участков под добычу россыпного золота. Губернатор Амурской области потребовал от регионального министерства природных ресурсов разработки предложений о совершенствовании нормативно-правовой базы регулирования добычи россыпного золота и ужесточении наказаний в отношении золотодобывающих компаний, которые нарушают природоохранное законодательство.
Данные предложения совпадают с позицией, которую разработали в начале лета WWF и коалиция природоохранных организаций России по вопросу снижения негативного влияния добычи россыпного золота на окружающую среду и социально-экономическое развитие регионов и мест добычи золота. В ней экологи призывают ввести мораторий на добычу золота на ранее не затронутых этой деятельностью реках и на экологически ценных и чувствительных участках; ужесточить ответственность за нарушение природоохранного законодательства; повысить роль регионов и местного самоуправления в принятии решений о начале разработки месторождений россыпного золота.
Авто фото - Евгений Рогалев
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