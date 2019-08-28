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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Августа, 12:14 |
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Дальний Восток: перемены на инвестфронте
На Дальнем Востоке уже несколько лет федеральные власти работают над созданием конкурентоспособных в масштабе АТР условий инвестирования и ведения бизнеса. Благодаря созданию особых режимов – ТОР, Свободный порт Владивосток, а также инфраструктурной поддержке инвесторов, в макрорегионе инициировано более 1500 инвестиционных проектов, запущено 217 предприятий. Однако, как отмечают эксперты, без улучшения предпринимательского климата в каждом конкретном регионе – прямого результата усилий региональных управленческих команд, эти механизмы не создадут необходимого мультипликативного эффекта. Какой инвестиционной погоды не хватает бизнесу Дальнего Востока – выяснял журнал «Дальневосточный капитал».
Если говорить об инвестиционном климате на Дальнем Востоке, то его нельзя рассматривать в отрыве от общероссийских тенденций. Так, руководитель «Делойт», СНГ во Владивостоке Никита СОШНИКОВ отмечает, что 2019 год характеризует, прежде всего, состояние неопределенности в российской экономике – с одной стороны, снижение инфляции, профицит федерального бюджета, увеличение международных резервов, а с другой – продолжающееся падение доходов населения и угрозы введения новых санкций. Все это приводит к довольно низкой динамике экономического роста, мы видим очень скромные прогнозы на конец текущего года. «Ситуацию на Дальнем Востоке, безусловно, нельзя рассматривать отдельно от этих федеральных макроэкономических трендов, темпы роста реального ВРП в Дальневосточном федеральном округе также, скорее всего, будут ниже прошлогодних. При этом у экономики ДФО есть и собственный позитивный сценарий – здесь созданы уникальные экономические и административные режимы, которые не могут не обеспечить экономический результат в среднесрочной перспективе: Минвостокразвития публично озвучило цель увеличения среднегодового темпа роста ВРП выше конкурентов в АТР, на уровне 8% в год», – рассказал эксперт.
Преференции дают рост
Уникальные преференциальные режимы действительно выделяют Дальний Восток на общероссийском экономическом поле. Для обеспечения стабильных и конкурентных условий ведения бизнеса в макрорегионе была разработана современная нормативная база, было принято 40 федеральных законов и 190 Постановлений правительства. Благодаря ТОР, СПВ, инфраструктурной и административной поддержке, в ДФО стартовали крупнейшие стройки страны. В Амурской области – газоперерабатывающий завод с проектной мощностью 42 млрд кубометров газа в год, в Приморье – крупнейшая в России судоверфь «Звезда», в Якутии – ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», а на Чукотке ведется разработка крупного золото-медного месторождения «Песчанка».
По данным Минвостокразвития, сегодня на Дальнем Востоке заявлено 39 крупнейших инвестиционных проектов, которые обеспечат 70 тысяч рабочих мест. Среди них – как совершенно новые отрасли для Дальнего Востока (нефтегазохимия), так и традиционные (добыча угля). На Дальнем Востоке запустились 217 предприятий, остальные инвестиционные проекты (а их общее число – 1610) находятся в разной степени готовности.
Новые механизмы находятся в динамике – региональные власти и бизнес формируют запросы на изменение законодательства. Например, пересматривается система налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ. Существует предложение сделать ставку на прибыль организаций 7% с момента проекта, вместо текущего 0 в течение 5 лет и в дальнейшем – увеличения процентов. Ключевая идея этого изменения, на которую обращают внимание и региональные власти, и инвесторы – это то, что регионы сразу начнут получать налоговые доходы от реализации инвестпроектов. По прогнозам, данные изменения могут сделать экономику средних и крупных проектов более эффективной.
Исходя из исследований делового и финансового климата на Дальнем Востоке от компании «Делойт», крупный бизнес (компании с выручкой от 2 млрд руб. в год) крайне положительно оценивает меры по привлечению инвестиций, в частности, создание ТОР и СПВ. «ДФО продолжает оставаться в лидерах среди других федеральных округов по привлечению прямых инвестиций (включая иностранные инвестиции) в основной капитал. Этот успех обусловлен крупными инфраструктурными проектами, которые могут обес- печить существенный рост экономики целого субъекта федерации (например, строительство Амурского газоперерабатывающего завода или трансграничного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ), – считает Никита Сошников. – Инвесторам, участвующим в реализации таких масштабных проектов, важна стабильность условий ведения бизнеса – сохранение налоговых льгот и преференций, прозрачность правового регулирования, законность при осуществлении государственного контроля. В этой части созданные инвестиционные режимы Дальнего Востока уже являются конкурентоспособными в сравнении с похожими практиками в АТР. На текущем этапе в качестве одной из первостепенных задач видится создание международного финансового центра в ДФО, привлечение интереса зарубежных банков и фондов, заинтересованных в финансировании проектов на Дальнем Востоке».
Однако стоит заметить, что повестка дня малого и среднего бизнеса в ДФО сильно отличается от обозначенных выше факторов. «Предприниматели по-прежнему в качестве основных выделяют риски усиления государственного регулирования, низкую доступность финансовых ресурсов, а также снижение спроса и покупательной способности. Получается, что особые условия, созданные для крупного федерального или мультинационального бизнеса, не дают сравнимого эффекта по отношению к малому бизнесу, который, в итоге, намного чувствительнее реагирует на повышение НДС, регулирование труда самозанятых, обязательное применение онлайн-касс и т. д. Мы видим, что динамика роста совокупного оборота субъектов МСП – ниже общероссийского уровня, хотя вовлеченность населения в малый бизнес продолжает оставаться высокой: сектор МСП обеспечивает порядка 20% всех рабочих мест в Дальневосточном регионе», – рассказал руководитель «Делойт», СНГ во Владивостоке.
Дальний Восток + Арктика
Еще одно важное системное решение федеральных властей, которого ожидают некоторые дальневосточные субъекты, – это преференции для проектов в арктической зоне. В настоящий момент готовится пакет из четырех законопроектов, а также связанные с этим поправки в Налоговый, Трудовой кодекс и еще ряд законодательных актов. «Мы проанализировали каждый инвестиционный проект в Арктике. И по каждому будем предлагать разработать комплексный план с точки зрения задач по инфраструктуре, финансированию, привлечению кадров, изменению нормативно-правовых актов. У нас уже есть такой пример, мы его начали реализовывать в проекте «Новатэк» на Камчатке. Этот комплексный план утверждается председателем Правительства и является обязательным для исполнения каждым», – отметил Александр КОЗЛОВ, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
По словам министра, планируется синхронизировать сроки строительства ледоколов, грузовых судов, аварийно-спасательного флота, портовой инфраструктуры со сроками реализации инвестиционных проектов. Указ Президента ставит четкую задачу – увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. К концу 2019 года должны появиться два документа: основы государственной политики и стратегия развития. В первом документе будут содержаться общие подходы и принципы, во втором – непосредственная стратегия, где будут сформулированы четкие цели, в том числе и социальные.
«Предпринимательское сообщество в Якутии очень ждет льгот для арктических районов и преференций для проектов, работающих в арктической зоне. Это позволит снизить фискальную нагрузку на предприятия, привлечь инвестиции. Эти реформы будут положительно восприняты бизнесом», – уверена региональный менеджер ВЭБ РФ (Якутия) Мария ДМИТРИЕВА.
Системные проблемы «на местах»
Однако, несмотря на условия, которые создаются федеральными властями, по мнению предпринимателей Дальнего Востока, инвестиционный климат макрорегиона еще далек от идеала. Подтверждением тому служит Национальный рейтинг инвестиционного климата регионов Российской Федерации – лакмусовая бумажка состояния бизнес-условий «на местах». Учет этого показателя ведется с 2015 года, а в 2017-м – президент России Владимир ПУТИН дал поручение дальневосточным регионам попасть в первые три десятка рейтинга к 2020 году. Задача оказалась не из легких, и по итогам прошлого года в заветную тридцатку попали только Якутия и Камчатка. Остальным субъектам ДФО предстоит серьезная работа: кого-то от топ-30 отделяет всего несколько позиций, а кому-то придется подниматься с самого низа.
При более детальном рассмотрении результатов рейтинга становится понятно, что многие регионы Дальнего Востока проседают в одних и тех же болевых точках. Например, доступность трудовых ресурсов в целом по стране не дотягивает до 4, а в ДФО этот показатель ожидаемо ниже. Также многие предприниматели на Дальнем Востоке отмечают высокое административное давление, причем в основном это «заслуга» федеральных контрольно-надзорных органов. Например, руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана ГЕРАСИМОВА отметила, что к полномочиям федеральных органов государственной власти относятся пять показателей: в том числе – регистрация бизнеса, постановка земельных участков на кадастровый учет, регистрация прав собственности, административное давление на бизнес. «Территориальные органы федеральных контрольно-надзорных ведомств по доле штрафов, наложенных на предпринимателей без проведения проверок, превышают общероссийский более чем в два раза. Кроме этого, доля предупреждений от общего числа наказаний – ниже, чем в целом в России, в два раза. Если по этим пунктам мы изменим ситуацию, то сможем ощутимо снизить административное давление на бизнес в регионе», – сказала Оксана Герасимова.
Еще одна болезненная точка – работа с муниципалитетами. Сегодня многие регионы Дальнего Востока идут по пути рейтингов муниципалитетов. Например, такая практика внедряется в Приморье. «В Приморском крае существует четыре ключевых муниципалитета, в которых сосредоточено 2/3 бизнеса региона – это Владивосток, Артем, Уссурийск и Находка. Главы и заместители глав этих населенных пунктов ежемесячно участвуют в общественных советах по предпринимательству. Для всех остальных муниципалитетов (включая вышеперечисленные) разработан стандарт, в котором прописаны требования по работе с инвесторами. В нем отражен 21 пункт, и работа по этому стандарту оценивается ежеквартально. В первую очередь, смотрим на открытость информации, на наличие прямого канала связи с главой муниципалитета, организацию работы в электронном формате. Это необходимо для того, чтобы бизнес понимал, чем занимается муниципальная власть. Для того, чтобы мотивировать муниципалитеты проводить эту работу, мы будем лучшим выделять денежные гранты. Это станет отличным поводом работать лучше, чем соседи», – считает глава департамента проектного управления администрации Приморского края Николай СТЕЦКО.
Формула хорошего инвестклимата
По мнению руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольги КУРИЛОВОЙ, одним из наиболее важных факторов успеха регионов в национальном рейтинге становится участие главы субъекта. Только он может ставить задачи и работать со вторым ключевым фактором успеха – командой, так как рейтинг отражает слаженную работу сразу нескольких уровней власти. Другой важный фактор – изменение подходов к работе. Власть должна создавать комфортные условия для работы предпринимателей, чтобы они хотели вести бизнес на территории и только потом требовать выполнения обязательств.
При этом руководитель дальневосточного представительства АСИ подчеркивает, что у каждого субъекта, несмотря на его географические условия и специфику, есть свои точки роста. Если регион начинает работать над этими показателями, он растет в рейтинге. «Географические особенности – не ключевой фактор влияния на показатели рейтинга. Я уверен – у каждого субъекта одни и те же проблемы, – считает Николай Стецко. – Рейтинг – это история не про географию или условия, это про настрой органов власти создавать в своем регионе лучшие условия для ведения бизнеса. В целом, важно не столько место в рейтинге, сколько динамика – когда есть понимание, растет регион или падает. Здесь важен систематический рост. Залог успеха – погруженный в эту работу глава, компетентные сотрудники в региональной и муниципальной власти, отлаженные процедуры, готовые регламенты, меры финансовой и нефинансовой поддержки. И бизнес должен видеть, что, несмотря на то, что в крае могут меняться команды и руководители направлений, а полномочия – передаваться, клиентоориентированность к бизнесу, готовность ему помочь, сохраняя открытость, остаются ключевыми задачами властей».
МНЕНИЕ
Идем против ветра
Основная проблема – глобальная, рождающая все последующие сложности, – это неработающая система государственного управления. Долгие годы вертикаль власти скрупулезно укреплялась, и в итоге создалась такая система, когда на местах никто не принимает решения – все заточены только исполнять. Централизация достигла такого апогея, что за какую бы задачу ты не взялся – будь то строительство школы или дороги во Владивостоке – цепочки исполнителей уводят ее реализацию далеко за горизонт Дальнего Востока и упираются в Москву.
В итоге звучат красивые слова: «работа с инвесторами». И в этом процессе действительно задействовано много людей. А в действительности, кроме красивых слов, ничего нет – ведь на местах нам все «помогают», но ничего не решают. И я прекрасно понимаю чиновников. За принятое решение можно сесть, а за непринятое – только поругают. Все боятся брать на себя ответственность, и поэтому мы ждем, когда «наверху» примут какое-то судьбоносное решение. А там обычно это происходит либо с имперским дребезгом, либо с большими суммами, а зачастую и с тем, и с другим. Так и рождаются такие помпезные проекты, как культурно-музейно-инновационный центр во Владивостоке, которые на местах доводятся до сущего идиотизма.
Есть на Дальнем Востоке и такие замечательные вещи, как особые режимы – ТОР и СПВ. Идея создания таких особых зон была понятной – очевидно, что административная система не работает, перестроить ее сложно, поэтому давайте попытаемся создать идеальный бизнес-климат в отдельно взятом месте. Но оказалось, что и это не будет работать – ведь резиденты ТОР и СПВ не изолированы от остального мира, и проблемы взаимодействия с властью никуда не делись. Причем в нашем случае система управления еще сильнее запутывается потому, что помимо стандартной истории с министерствами и ведомствами, мы вынуждены согласовывать решения еще и с Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока, полпредами и так далее. Во всех этих ведомствах работают прекрасные люди, не наделенные никакими полномочиями для принятия решений. Поэтому все они становятся лишь дополнительным звеном, которое еще больше усложняет ход бюрократической машины. Но поскольку данные режимы – под особым вниманием, здесь хотя бы что-то двигается, хоть и плохо. Мы, как резиденты ТОР, недавно разрешение получили – на это ушло больше года. И это если учесть, что нам все помогали… Боюсь представить, сколько бы на это времени ушло в обычном, непреференциальном режиме работы.
Так и рождается абстрактная работа по привлечению инвесторов. Вот инвесторы, вот команда. Меняется ли что-то принципиально? Нет. Такой же риторический вопрос можно задать и по поводу национального инвестиционного рейтинга. Хорошо ли, что он есть? Ну, по крайней мере, ничего плохо в нем нет. Может ли он как-то стимулировать местные власти? Наверное, может. Под тему роста в национальном рейтинге удается получить ряд разрешений, согласовать, например, строительство базовых станций для сотовых операторов. Но меняет ли это что-то кардинально в инвестиционном климате? Пока не меняет.
Смущает меня и постановка вопроса работы с иностранными инвесторами. Я, например, искренне убеж- ден, что тема с привлечением иностранных инвесторов возникла только из-за одного посыла. Местные предприниматели кажутся властям неприятными: они какой-то прибыли хотят, каких-то проектов. Дайте-ка нам лучше иностранных инвесторов! Но если власти хотят привлечь иностранный бизнес, можно предложить эти проекты нам – мы тоже готовы участвовать. Но нам не предлагают… Возможно, существует иллюзия, что придет Инвестор с большой буквы, отдаст много миллиардов на строительство ВКАД и не спросит, как он эти деньги будет возвращать. Наверное, именно такого и ищут наши многочисленные агентства. Однако любой иностранец, который вложит деньги в Дальний Восток, всегда будет искать такой проект, который окупит еще и страновые риски – ведь завтра политическая ситуация может резко измениться. Поэтому его ожидания от прибыли будут существенно выше, чем у местных предпринимателей.
Все это – бюрократическая логика. Есть проблема – создается агентство, есть мифический проект – ищем иностранного инвестора. А в сухом остатке получается, что система госуправления не работает, и поэтому нет экономического роста. Вопрос никак не решается, и решится он только если «наверху» поймут, что через поручения президента управлять страной невозможно. Но что-то мне подсказывает – этого ждать придется еще долго. Поэтому остается только одно – работать, смирившись с бессилием местной власти и стойко справляясь с порывами бюрократического ветра».
Наталья КОМИССАРОВА
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