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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Августа, 12:14 |
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Сбербанк запускает оплату по QR-коду на территории Дальнего Востока
Чтобы пользоваться сервисом, продавцу достаточно иметь QR-код, а покупателю — смартфон с камерой (работает даже без NFC-модуля) и приложение «Сбербанк Онлайн».
Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR». Новый сервис реализован на территории обслуживания Дальневосточного Сбербанка: в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, ЕАО и ЧАО.
Оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга.
«Плати QR» позволит микро и малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования. Традиционно безналичный способ оплаты способствует увеличению продаж, а в случае использования QR это возможно при минимальных затратах со стороны бизнеса.
Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Система проста в использовании и для кассиров, которые видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц Сбербанк Бизнес Онлайн.
Клиентам Сбербанка — физическим лицам —- оплата по QR-коду даст возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, и при этом получать бонусы СПАСИБО.
Для совершения оплаты нужен только Android- или iOS-смартфон и приложение «Сбербанк Онлайн» с доступом к камере телефона. В приложении клиенту необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которая уже активно используется клиентами для оплаты счетов с QR-кодом.
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