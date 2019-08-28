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30 Августа 2019, 11:05 | Регион сегодня

Сбербанк запускает оплату по QR-коду на территории Дальнего Востока

Сервис "Плати QR" открывает новые возможности для малого бизнеса благодаря сниженным тарифам и отсутствию дополнительного оборудования для работы

Чтобы пользоваться сервисом, продавцу достаточно иметь QR-код, а покупателю — смартфон с камерой (работает даже без NFC-модуля) и приложение «Сбербанк Онлайн».

Клиенты Сбербанка, пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» теперь могут оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса «Плати QR». Новый сервис реализован на территории обслуживания Дальневосточного Сбербанка: в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, ЕАО и ЧАО.

Оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга.

«Плати QR» позволит микро и малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования. Традиционно безналичный способ оплаты способствует увеличению продаж, а в случае использования QR это возможно при минимальных затратах со стороны бизнеса.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Система проста в использовании и для кассиров, которые видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц Сбербанк Бизнес Онлайн.

Клиентам Сбербанка — физическим лицам —- оплата по QR-коду даст возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, и при этом получать бонусы СПАСИБО.

Для совершения оплаты нужен только Android- или iOS-смартфон и приложение «Сбербанк Онлайн» с доступом к камере телефона. В приложении клиенту необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которая уже активно используется клиентами для оплаты счетов с QR-кодом.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сбербанк  сервис 


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