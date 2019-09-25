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Понедельник| 30 Сентября, 15:34 |
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Более 12 тысяч человек прошли в карнавальном шествии в честь Дня тигра во Владивостоке
По этому поводу в дальневосточной столице состоялось карнавальное шествие, в котором приняли участие более 12 тысяч человек. Среди них – школьники, студенты, представители организаций различных форм собственности, жители и гости города. Присоединился к шествию мэр Владивостока Олег Гуменюк, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
"День тигра – любимый жителям и гостями Владивостока праздник. Мы очень рады сегодня видеть так много людей, которые отмечают его вместе с нами", - сказал Олег Гуменюк.
В карнавальном шествии свои колонны представили более ста организаций из различных уголков Приморского края. Участники в ярких костюмах, соответствующих "тигриной" тематике, прошли по Океанскому проспекту от Дворца детского творчества до центральной площади, где по итогам шествия подвели итоги конкурса лучших колонн. Его лауреатами в этом году стали школы №10, 60, 22, всемирный фонд дикой природы, сеть зоомагазинов "Белый кролик" и компания "Отверткин". Глава города вручил лучшим колоннам кубки, дипломы и подарки.
"Мы готовились шествию больше месяца. В подготовке принимали участие родители, педагоги и ученики. Мы сделали большой флаг с тигренком, различные растяжки, тематические футболки и даже подготовили акробатический номер. Рады, что нас оценили, и вот мы победили в конкурсе лучших колонн", - рассказали ученики средней школы №10.
Также на главной сцене праздника состоялась торжественная церемония вручения техники и передачи инфраструктурных объектов, созданных Центром "Амурский тигр" при поддержке спонсоров. Хабаровскому краю передали две научно-природоохранные станции, национальному парку "Бикин" - здания пекарни, дома быта, администрации и опорного пункта полиции, службе лесного и охотничьего надзора Приморского края - 12 новых автомобилей.
Сегодня на центральной площади в течение дня проходит праздничный концерт. Также там работают различные тематические площадки, где все желающие могут узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Для детей проводят конкурсы, мастер-классы на изготовление воздушных змеев и квесты.
По случаю празднования Дня тигра в Адмиральском сквере также состоялся фестиваль "Амба", где свои номера представили различные творческие коллективы города.
В честь Дня тигра во Владивостоке также два вагона фуникулера оформили в "тигриную" тематику. Их разрисовали приглашенные художники из Москвы. Праздничные вагоны будут курсировать до конца ноября.
Завершится День тигра во Владивостоке праздничным концертом, на котором выступят популярные музыкальные группы "Серьга" и Uma2rman. Он начнется в 19 часов на центральной площади.
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