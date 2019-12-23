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Новый резидент ТОР "ИП "Кангалассы" займется ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов
Вручение свидетельства о присвоении статуса резидента состоялось в офисе управляющей кампании ТОР.
Как рассказал директор компании Иван Харитонов, основным видом её деятельности является ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, а также предоставление в аренду собственных самолетов Ан-2. На площадке ТОР резидент намерен возвести линейную станцию по ремонту воздушных судов, куда входят ангары и различные технические сооружения. Эти работы начнутся весной 2020 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
На сегодняшний день, совместно с другим резидентом ТОР – ООО «Испытательный полигон СВФУ», компанией проведены работы по предварительной подготовке территории для реализации проекта. Организована взлетно-посадочная полоса длиной 800 метров, рулежные стоянки и установлены светосигнальные огни. На все объекты оформлен временный аэронавигационный паспорт. Постоянный документ планируется получить в следующем году. Кроме того, для удовлетворения потребности крупных контрагентов, таких как «BRINKS», планируется обновление авиапарка за счёт приобретения лёгких многоцелевых самолётов ТВС-2МС.
В настоящее время соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности на площадках ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» подписаны с 19 резидентами, десять из них свои проекты уже реализовали, осуществив частные инвестиции в объеме 1,4 млрд рублей и создав более 150 рабочих мест. Общий инвестиционный портфель по соглашениям составляет 2,8 млрд рублей, планируется создать около 400 рабочих мест.
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