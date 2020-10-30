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30 Декабря 2020, 10:30 | Регион сегодня |

Дед Мороз и Снегурочка поздравили клиентов АЗС ННК с Новым Годом!

Новый год, пожалуй, самый любимый праздник, приближения которого с нетерпением ждут все, независимо от возраста

.  А дни накануне – это время поиска и подготовки подарков, радостных хлопот и приятных волнений. Согласно ежегодной традиции в преддверии Нового года и Рождества Независимая нефтегазовая компания (ННК) поздравляет своих клиентов - автомобилистов.

Дальневосточные автозаправки ННК, как и всегда под Новый год, оказались вовлечены в предпраздничную суету. Новогоднее настроение создает не только специальное оформление АЗС известного бренда, – клиентов ННК, заехавших заправить свои автомобили, встречали самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка! 

Автомобилисты сразу пяти регионов Дальнего Востока с удовольствием рассказывали о волшебной и удивительно теплой встрече с главным героем зимних сказок и его внучкой на АЗС с ярким логотипом-солнцем.

Важно отметить, что ННК использует инновационные разработки и современные технологии не только в производстве моторного топлива. На АЗС сети клиенты могли получить от Деда Мороза индивидуальные поздравительные открытки с искренними пожеланиями счастливого Нового года и Рождества, применив программу для считывания QR-кода. Последний был размещен в прикассовых зонах АЗС и на сайте программы лояльности «Всегда по пути». Кроме того, добрыми поздравлениями можно поделиться с друзьями, родными или коллегами в соцсетях. Ведь сегодняшняя динамичная жизнь диктует свои правила даже Морозу. Дедушка и его красавица Снегурочка давно получают электронные письма, владеют навыками работы в интернет, активно используют Инстаграм и Фейсбук.

Однако особенно приятно получить добрые пожелания от Деда Мороза вживую! В празднике, устроенном ННК в разных точках присутствия бренда в ДФО, приняли участие все без исключения посетители АЗС. Ароматные мандарины, фирменный шоколад от ННК и возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой получал каждый, кто приехал заправить свой автомобиль.

- Ежегодно, поздравляя автомобилистов с наступающими праздниками, в последние дни уходящего года мы строим совместные планы, надеемся на успешный и добрый грядущий год, развиваемся для наших клиентов и растем вместе с ними, - отметили в ННК.

 

 

Теги: топливо  АЗС  ННК  праздник 
               


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