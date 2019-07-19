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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 31 Июля, 12:34 |
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В августе масштабная индийская бизнес-делегация посетит Владивосток
Индийским компаниям представят возможности горнодобывающего сектора, алмазогранильной отрасли, нефтехимии, глубокой лесопереработки, туризма, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В преддверии визита индийских бизнесменов на Дальний Восток в Нью-Дели при участии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) состоялся презентационный брифинг. В мероприятии приняли участие Министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял, который возглавит индийскую бизнес-делегацию на Дальний Восток; Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индии Николай Кудашев; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в РФ Д.Б. Венкатеш Варма; Торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк; генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, а также другие представители официальных и деловых кругов Республики Индии.
«Брифинг был организован Министерством торговли и промышленности Республики Индии совместно с Invest India, Посольством Индии в РФ. С помощью видео-конференц-связи приняли участие главы пяти индийских штатов, чьи представители прибудут во Владивосток. Это такие штаты, как Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам. В брифинге приняли участие как официальные лица, так и около 50 компаний, работающих в горнодобывающем секторе, лесопереработке, сельском хозяйства, нефтегазохимии, медицине», – пояснил Леонид Петухов.
По его словам, во время визита индийской бизнес-делегации планируется проведение отраслевых сессий при участии российских и индийских деловых кругов, а также официальных лиц. «Эти сессии должны слать платформой для общения между российским и деловым сообществом и обсуждения перспективных направлений сотрудничества. Предварительно мы проинформировали индийские компании о тех отраслях, в которые можно вкладывать инвестиции, о возможностях, которые получает инвестор на Дальнем Востоке, в том числе благодаря преференциальным режимам ТОР и свободного порта», – пояснил Леонид Петухов. Он отметил, что также запланированы встречи в формате В2В. Для этого были разосланы приглашения более ста российским компаниям, сотрудничество с которыми интересно индийскому бизнесу.
В программе индийской бизнес-миссии также запланированы выступления глав дальневосточных регионов о возможностях российско-индийского сотрудничества. А по итогам обсуждений рассматривается возможность подписания меморандумов о сотрудничестве между дальневосточными регионами и индийскими штатами.
О возможностях сотрудничества на Дальнем Востоке в области горнодобывающей промышленности и алмазогранильной отрасли рассказал управляющий директор инвестиционного департамента АНО АПИ Александр Волков. Он привел примеры успешной реализации проектов с участием иностранных инвесторов. Александр Волков напомнил, что ряд проектов запущен индийскими предпринимателями. Так компания индийская «Кей Джи Кей» – крупнейший в мире производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий – с помощью преференциального режима свободного порта реализует во Владивостоке свой проект. Первая фабрика по огранке алмазов открылась во Владивостоке в сентябре 2017 года. Торжественный старт работе предприятия дал Президент РФ Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,8 млрд рублей с учетом необходимых средств для приобретения алмазного сырья. Инвестором уже вложено в производство 459,18 млн рублей. В рамках реализации проекта было создано 150 рабочих мест. Для реализации проекта компанией было закуплено высокотехнологичное оборудование в Израиле, Индии, Швейцарии. В дальнейшем планируется увеличение количества сотрудников до 400 человек. Сейчас «Кей Джи Кей» планирует увеличение мощностей действующего предприятия и расширение территории, строительство дополнительного здания. Проект по огранке алмазов готовит к запуску компания «М. СУРЕШ Владивосток». Плановый объем инвестиций – 4,7 млн долл. США. Проект по освоению Крутогоровского угольного месторождения в Соболевском районе Камчатского края реализует компания «Тата Пауэр» (Tata Power). В апреле этого года проектная компания «Тата Пауэр» – ООО «ФИНР» - стала резидентом ТОР «Камчатка». Инвестором завершена разработка проектной документации на поисково-оценочные и геологоразведочные работы.
По словам Александра Волкова, индийским инвесторам были представлены возможности по реализации проектов в области горнодобывающей промышленности на Чукотке, в Якутии, Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, Магаданской и Амурской областях. Индийских предпринимателей интересовали логистические возможности по доставке добытых ресурсов, в том числе с помощью Северного морского пути.
О перспективах реализации проектов в целлюлозно-бумажной отрасли и деревообработке проинформировал заместитель генерального директора АНО АПИ Максим Дузь. Он отметил, что российская сторона заинтересована в запуске проектов, направленных на глубокую переработку леса. Правительством РФ принят целый ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины. В прошлом году пошлина на экспорт круглого леса составляла 25%, в этом – 40%, в 2020 году она составит 60%, и в 2021 – 80%. «Эти меры направлены на то, чтобы лес максимально перерабатывался на российской территории», – сказал он, пояснив, что предприятия, осуществляющие глубокую переработку древесины, получают право на применение экспортной пошлины в размере 6,5 %. «Наше Агентство готово оказывать инвесторам поддержку в запуске и реализации проектов, в том числе в подборе площадок для локализации производств, поиску соинвесторов», – сказал он, напомнив, что при поддержке АНО АПИ в Приморье и Забайкалье сингапурская компания «Судима» (Sudima) совместно с индийским партнером «Кей Джи Кей» (KGK) планируют запустить проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса.
«Уверен, что благодаря проведенному брифингу индийские предприниматели могут во время посещения Владивостока более предметно обсуждать с российской стороной – представителями регионов и бизнеса – возможность реализации проекта в разных отраслях. Мы рассчитываем, что благодаря этому удастся выйти на подписание документов по ряду проектов во время Восточного экономического форума. В свою очередь Агентство открыто для содействия. Мы готовы сопровождать проект от самой начальной стадии, когда проект находится на этапе формирования идеи, до запуска предприятий и дальнейшего расширения производств», – резюмировал итоги брифинга Леонид Петухов.
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