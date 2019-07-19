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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 31 Июля, 12:34 |
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"Дальневосточные гектары" становятся подспорьем для пчеловодов Амурской области
Стоявшая до недавних пор жаркая душная погода позволила деревьям набрать буйный цвет. В Архаринском районе Амурской области среди обладателей «дальневосточных гектаров» пчеловодство – один из самых популярных видов деятельности. Во время медосбора в этот район съезжаются пасечники со всего Приамурья, а у многих здесь оформлены собственные участки по программе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Владимир Дедок взял вместе с дочерью «дальневосточный гектар» в 2016 году. Он – пасечник в третьем поколении. На выбранном участке сегодня стоит стационарная пасека. «За это время я успел построить омшаник – это место, где зимуют пчёлы – дом, баню с душем, выкопал ледник, - говорит Владимир. – Взял землю, значит – строй. Главное, не лениться».
Многие пчеловоды Приамурья используют свои «дальневосточные гектары» под кочевые пасеки. Александр Нехай говорит, что стационарных ульев у него достаточно, а вот места под медосбор раньше не хватало. Сейчас, оформив земельные участки, семья Нехай не переживает за количество мёда, собранного пчёлами летом. Земля документально оформлена, и для конкурентов имеются весомые доказательства прав на популярный медоносный район.
«На моих участках произрастает много дикоросов – говорит Александр Нехай. - Здесь и дикая малина, и целебный амурский бархат, растёт клён, жасмин, элеутерококк и несколько видов липы. Всё это формирует уникальный вкусовой букет местного липового мёда, который популярен даже за пределами страны, в Китае. А в этом году с соседями не жалко будет и поделиться – впереди у нас ещё цветочный медосбор, потом гречишный, а в конце августа будет серпуховый. Мёда хватит всем, были бы участки под сбор. А с программой «дальневосточный гектар» они сейчас есть».
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в целом по Амурской области с начала действия Федерального закона от № 119-ФЗ уполномоченные органы заключили 6315 договоров безвозмездного пользования с желающими получить «дальневосточный гектар». Из тех, кто определился со своими целями в деле освоения участка, 39,4% заявителей выбрали сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, пчеловодство, огородничество и садоводство), 8,2% взяли гектар под индивидуальное жилищное строительство, а 11.2% заявителей в качестве вида деятельности выбрали отдых и рекреацию – в эту же цифру входят участки, хозяева которых планируют заняться предпринимательством. Среди получателей «дальневосточного гектара» в Амурской области самыми популярными остаются Благовещенский, Ивановский, Свободненский и Серышевский районы.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Участники программы могут воспользоваться государственными мерами поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Здесь же размещены модельные бизнес-планы, которые можно реализовать на своём гектаре.
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