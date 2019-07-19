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31 Июля 2019, 09:30 | Регион сегодня |

Делегация Исландии впервые приедет на ВЭФ

Исландская делегация, которую возглавит посол Исландии в РФ Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, впервые примет участие в Восточном экономическом форуме

«Исландцы примут участие в ВЭФ впервые. Посол планирует принять участие в пленарной сессии по туризму. И хотим, чтобы какие-то соглашения уже были подписаны на ВЭФ по сотрудничеству. Конечно, речь идет о планах по сотрудничеству на территории всего Дальнего Востока и на Камчатку, в частности», - пояснил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Петухов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По его словам, после недавнего визита представителей АНО АПИ в Рейкьявик совместно с исландскими специалистами в ближайшей перспективе планируется разработать туристическую стратегию для Камчатки, а также сотрудничать в развитии теплоэнергетики края на основе камчатских геотермальных источников. Как отмечает Леонид Петухов, у Исландии и Камчатского края схожие природно-климатические условия, малая численность населения, необходимость в строительстве сейсмоустойчивых домов. «Нас заинтересовало, как построена работа с молодежью в Исландии: у них нет оттока населения, наоборот, наблюдается приток, что в значительной степени связано с тем, что молодежи есть, чем заниматься. Там достаточное количество вузов, высокие зарплаты, есть возможность заниматься спортом», – добавил он.

Напомним, юбилейный пятый Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке. Деловая программа Форума включает четыре основных направления: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни». Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги «Россия – Китай», «Россия – Япония», «Россия – Индия», «Россия – АСЕАН», «Россия – Республика Корея», в рамках которых представители предпринимательских кругов обсудят практические вопросы сотрудничества. На полях ВЭФ-2019 пройдут Межправительственная Российско-Сингапурская комиссия высокого уровня, конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана», состоятся презентации инвестиционного потенциала регионов Дальнего Востока и церемонии открытия новых предприятий Дальнего Востока.  

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Исландия  ВЭФ 


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