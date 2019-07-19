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31 Июля 2019, 09:45 | Регион сегодня |

В Забайкалье может появиться новый лесоперерабатывающий комплекс

Сингапурская компания "Судима" (Sudima) совместно с индийским партнером "Кей Джи Кей" (KGK) планирует запустить проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Приморье и Забайкалье

По предварительным расчётам, объем инвестиций может превысить 200 млн долларов США. На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты. Для проекта создана специальная проектная компания «Кей-Джи-Кей Судима Эвергрин». Содействие в запуске проекта осуществляет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Соответствующее соглашение о намерениях было заключено в ноябре прошлого года между АНО АПИ и компанией «Судима» в присутствии старшего государственного Министра промышленности и торговли Республики Сингапур Ко По Куна, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Изначально новое производство планировали создать в Приморье, но по причине возможной нехватки древесины для столь крупного проекта, он разбит на две части, и вторую реализуют в Забайкалье. Инвесторы уже провели в Забайкалье переговоры на эту тему», – сказал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, отметив, что лесная отрасль является одной из приоритетных для АПИ, поэтому на сопровождение проектов в ней отводится наибольшее внимание.

По словам Леонида Петухова, «АНО АПИ намерено сопровождать проект от начальной точки до запуска производства. Сейчас АНО АПИ помогает инвестору в выборе участка», - уточнил он.

Компания «Судима Интернешнл» образована в 1994 году в Республике Сингапур, на протяжении нескольких лет упоминается в списке ведущих частных компаний в Сингапуре «ТОП-50 Предпринимателей» («Enterprise 50»). Основными направлениями работы является заготовка и производство изделий из древесины, а также реализация сельскохозяйственной продукции. Компания имеет собственные лесоперерабатывающие комплексы в Индонезии, Мьянме, Вьетнаме. Представительства компании открыты в Малайзии, Китае, Индии, Гане, Новой Зеландии, Либерии, Того, США, Украине, Бразилии, Панаме, Мьянме.

Отметим, что проекты по глубокой переработке леса будут обсуждаться во время визита индийских компаний во Владивосток в середине августа текущего года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: лесопереработка  Забайкалье 


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