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01 Апреля 2020, 18:36 | Регион сегодня |

Варварские рубки леса в Приморье шли буквально на глазах у местных жителей

Запрещенные подрезные волока глубиной в два метра выявлены при рубках в Приморье

Оперативный рейд сотрудников Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, Спасского лесничества и специалистов Амурского филиала WWF России помог выявить не только варварские рубки возле села Бельцово в Приморье, но и явные несоответствия материалов лесоустройства с реальными насаждениями.

Рейдовый осмотр лесного участка, расположенного в Бельцовском участковом лесничестве Спасского лесничества Приморского края, был предпринят в марте этого года в целях проверки обращения жителей с. Бельцово Яковлевского района о рубках в ключе Молчанов, в километре от села. Район этот, находящийся в центральном Приморье, довольно населен, и жители ревностно относятся к сохранению кедра-кормильца, который выручает многих в урожайные на орех годы, и к рубкам липы — главного таежного медоноса. Предположения местных жителей о том, что рубки ведутся с явными нарушениями, подтвердились в ходе проверки, осуществленной сотрудниками Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, Спасского лесничества и специалистами Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

 

 

 


 

«Честно говоря, я уже давно не наблюдал таких варварских рубок, которые происходили бы не где-то в медвежьем углу, а буквально на глазах у местных жителей. Как мы выяснили, при разработке лесосеки с помощью бульдозера создавались подрезные волока — проще говоря, вырывались канавы глубиной до 2 метров. Лесопользователь в принципе не имел права прокладывать подрезные волока, и это дважды незаконно, учитывая, что рубка велась на участке, расположенном на склоне крутизной более 20º и по материалам таксации здесь предполагалась трелевка древесины при помощи канатных установок. Кроме того, мы зафиксировали, что около 40% разрешенной к рубке древесины было просто брошено на лесосеке. То есть, из леса забрали только самое ценное», — комментирует Павел Гаража, старший специалист по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.

 


 

При проверке соседней лесосеки было установлено, что рубка велась в насаждении, которое до 2016 года числилось особо защитным. Статус особо защитных участков лесов (ОЗУ) накладывает запрет на проведение любых коммерческих рубок в таких лесах. Однако, после проведения нового лесоустройства данным арендатором, насаждение потеряло статус ОЗУ и было переведено в эксплуатационный фонд.

Данный факт послужил причиной более детальной проверки данного арендатора. При предварительном сравнении старого и нового лесоустройства было обнаружено резкое снижение площади ОЗУ на всем лесном участке. Причем, площадь ОЗУ изменилась за счет медоносных участков, которые лесоустроители просто «выкинули» из таксационного описания, а также из-за уменьшения, опять же, на бумаге, крутизны склонов ключа Молчанов. По данным фактам краевым Минлесхозом сейчас ведется отдельная проверка.

«К сожалению, такие манипуляции с лесоустроительными данными не являются единичными случаями. Основания причина — конфликт интересов. Лесоустроители просто не могут быть полностью независимыми, так как они выполняют работу за деньги арендаторов. И если арендатор взял лес не для того, чтобы вести настоящее хозяйство, а для того, чтобы как говорится «снять сливки» и уйти, то от лесоустроителя он ждет не объективной информации о своих лесах, а такого лесоустройства, которое позволило бы получить в минимальный срок максимальную экономическую отдачу. Нельзя сказать, что это повсеместная практика, но тем не менее это случается довольно часто.

Вручную уследить за тем как менялись таксационные характеристики отдельных насаждений просто невозможно — у каждого насаждения десятки характеристик, а на каждом лесном участке тысячи таких насаждений. Это как раз та область, в которой мы ждем прорыва благодаря цифровизации лесного сектора. Уже в этом году мы планируем перевести часть процессов «на цифру». Это позволит автоматизировать и упростить многие аналитические процессы. Уже в обозримом будущем это позволит выявлять и предотвращать целенаправленные манипуляции с лесоустройством — комментирует Валентин Карпенко, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Что касается рубок возле села Бельцово, отсутствие практически полностью защитных полос вдоль гребней водоразделов, а также прокладка волоков глубиной до 2 м на склонах, как полагают специалисты, приведет к эрозии почвы, повышению мутности и изменению уровня грунтовых вод ключа Молчанов. А значит, неизбежно возникнут проблемы с питьевой воды в колодцах, которые питаются с этого ключа и являются основным источником воды для жителей села. Поэтому сейчас важно не только зафиксировать уже состоявшиеся нарушения, но и не допустить последующих.

«Всего в данном квартале в рубку на 2020 год назначено 60% площади, на момент проведения рейда рубкой пройдены только 2 из 6 назначенных лесосек. Будем надеяться на то, что работы на остальных 4-х лесосеках до разбирательства не будут проводиться. А также будет внимательно проверен проект освоения данного участка, на котором годовой лимит по рубкам спелых и перестойных насаждений с написанием нового проекта увеличился с 9, 8 до 38,7 тысяч кубометров — то есть, почти в 4 раза. Для того же, чтобы предотвратить прокладку подрезных волоков на других участках, должен быть произведен расчет экологического ущерба от проведения лесозаготовителями земляных работ при прокладке волоков с выемкой грунта глубиной до 2 метров. Арендаторы должны компенсировать государству причиненный ими ущерб», — считает Павел Гаража, WWF России.

 

ФОТО  © Павел Гаража / WWF  России

ВИДЕО ©  / WWF  России

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: лес  экология 


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