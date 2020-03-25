|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 02 Мая, 00:23 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Кого защищает полиция?": нападавшие в центре Владивостока пятый год остаются безнаказанными
Первые строчки в федеральном законе «О полиции» гласят, что ее предназначение - это защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации. Получается, если кто-то посягнул на эти вещи, то обращаться нужно непременно в полицию. Так и поступил Дмитрий ЕЛФИМОВ, когда в феврале 2015 года ему беспричинно сломали ногу и разбили голову в центре Владивостока.
Конечно, не бывает дыма без огня. Когда пьяные нападавшие вышли из ресторана «Селфи», им показалось, что люди через дорогу звонят в полицию (звонили в такси). Как видно сейчас, волновались они напрасно - свидетели, видео инцидента, задержание, заключение судмедэкспертизы и даже опознание нападавших не стали поводом привлечь виновных к ответственности. Так кого же защищает полиция?
В течение пяти лет Дмитрий Елфимов пытается добиться справедливости. Как-то раз на улице к нему подошел незнакомец и заявил: «не стоит с нами связываться, мы уже проплатили кому надо». С того момента стало очевидно, что расследование буксует. Позже, 26 мая 2017 года дело и вовсе закрыли «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».
Дмитрий писал во все возможные инстанции, даже генеральному прокурору России Ю. ЧАЙКЕ и председателю следственного комитета России А. БЫСТРЫКИНУ, был на личном приеме у начальника УВД по Приморскому краю Н. АФАНАСЬЕВА. Не так просто самостоятельно защитить свои права. Пострадавшего даже предупредили, что его могут привлечь к ответственности за фиктивное обвинение - дела то нет, закрыто и уничтожено (согласно акту №1 от 11.01.2019 о выделении к уничтожению прекращенных дел).
На этот факт и сослался заместитель прокурора Фрунзенского района М. МЯГКОВ в своем первом ответе 22.10.2019, заявив, что «проверить законность принятого решения не представляется возможным». Может, обращение к уполномоченному по правам человека в Приморском крае, а может и обыкновенное озарение, но что-то повлияло на гос-на Мягкова, и во втором ответе жалобу Елфимова о бездействии следствия все же удовлетворили.
Документы «уничтоженного» дела нашлись. На четырех страницах постановления заместителя прокуратора выявились все нарушения полицейских из фрунзенского четвертого отдела. Выяснилось, что Дмитрий Елфимов действительно был признан потерпевшим, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью, что он прямо указал на задержанного во время инцидента Александра ЕЧИНА, что уголовные дела (пострадал не только Елфимов, но и его товарищи) объединили в одно, а также что Ечина допрашивали.
Далее зам. прокурора подтверждает, что следствие было незаконно приостановлено, и далеко не все возможные действия предприняты для определения виновного. Например, «не допрошен по существо уголовного дела АФОНИН Ф.А.» - второй нападавший, задержанный на месте в далеком 2015 году. Правда, нам известно, что суд над Афониным все таки был, но по амнистии в связи с 70-летием Победы его отпустили прям в зале суда.
Тем не менее, прокуратура признала, что расследование «необоснованно затянуто» следователями из отдела полиции №4, и требует активизации. Это было в конце 2019 года, а в январе 2020 - за месяц до пятилетия инцидента - Дмитрию Елфимову ответил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью. И здесь самый смешной и грустный момент! Чтобы решить вопрос об уголовном преследовании недобросовестных следователей фрунзенского отделения полиции документы дела направили этому же фрунзенскому отделу.
На дворе уже начало мая, но ответа от следственного управления до сих пор нет. Активизируется ли расследование неизвестно - тишина. А время все истекает. Так кого же защищает полиция?
Фото ИА PrimaMedia
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал"
- "Кого защищает полиция?": нападавшие в центре Владивостока пятый год остаются безнаказанными
- Хочешь сохранить липу — нанеси свою пасеку на карту Приморья
- Маски без шоу: В праздники усилят патрулирование мест массового скопления людей в Приморье
- В Приморье заказники усилили вездеходной техникой
- Бизнес Приморья приносит соболезнования семье Виктора Марченко
- В Приморье и в бассейне Амура начался учет одного из самых редких видов пртиц
- В Приморье названа дата снижения пика заболевания COVID-19
- Банк "Приморье" повышает ставку по вкладу "75 лет Победы"
- До 15 мая: "Живая тайга" ждет работы на конкурс от журналистов Дальнего Востока и Забайкалья
- В Приморье в самую перспективную территорию вложат свыше 20,7 млрд рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.