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"Кого защищает полиция?": нападавшие в центре Владивостока пятый год остаются безнаказанными

Прокуратура выявила факты бездействия следствия, но активизировать расследование никто не торопится

Первые строчки в федеральном законе «О полиции» гласят, что ее предназначение - это защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации. Получается, если кто-то посягнул на эти вещи, то обращаться нужно непременно в полицию. Так и поступил Дмитрий ЕЛФИМОВ, когда в феврале 2015 года ему беспричинно сломали ногу и разбили голову в центре Владивостока.

Конечно, не бывает дыма без огня. Когда пьяные нападавшие вышли из ресторана «Селфи», им показалось, что люди через дорогу звонят в полицию (звонили в такси). Как видно сейчас, волновались они напрасно - свидетели, видео инцидента, задержание, заключение судмедэкспертизы и даже опознание нападавших не стали поводом привлечь виновных к ответственности. Так кого же защищает полиция?

В течение пяти лет Дмитрий Елфимов пытается добиться справедливости. Как-то раз на улице к нему подошел незнакомец и заявил: «не стоит с нами связываться, мы уже проплатили кому надо». С того момента стало очевидно, что расследование буксует. Позже, 26 мая 2017 года дело и вовсе закрыли «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».

Дмитрий писал во все возможные инстанции, даже генеральному прокурору России Ю. ЧАЙКЕ и председателю следственного комитета России А. БЫСТРЫКИНУ, был на личном приеме у начальника УВД по Приморскому краю Н. АФАНАСЬЕВА. Не так просто самостоятельно защитить свои права. Пострадавшего даже предупредили, что его могут привлечь к ответственности за фиктивное обвинение - дела то нет, закрыто и уничтожено (согласно акту №1 от 11.01.2019 о выделении к уничтожению прекращенных дел).

На этот факт и сослался заместитель прокурора Фрунзенского района М. МЯГКОВ в своем первом ответе 22.10.2019, заявив, что «проверить законность принятого решения не представляется возможным». Может, обращение к уполномоченному по правам человека в Приморском крае, а может и обыкновенное озарение, но что-то повлияло на гос-на Мягкова, и во втором ответе жалобу Елфимова о бездействии следствия все же удовлетворили.

Документы «уничтоженного» дела нашлись. На четырех страницах постановления заместителя прокуратора выявились все нарушения полицейских из фрунзенского четвертого отдела. Выяснилось, что Дмитрий Елфимов действительно был признан потерпевшим, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью, что он прямо указал на задержанного во время инцидента Александра ЕЧИНА, что уголовные дела (пострадал не только Елфимов, но и его товарищи) объединили в одно, а также что Ечина допрашивали.

Далее зам. прокурора подтверждает, что следствие было незаконно приостановлено, и далеко не все возможные действия предприняты для определения виновного. Например, «не допрошен по существо уголовного дела АФОНИН Ф.А.» - второй нападавший, задержанный на месте в далеком 2015 году. Правда, нам известно, что суд над Афониным все таки был, но по амнистии в связи с 70-летием Победы его отпустили прям в зале суда.

Тем не менее, прокуратура признала, что расследование «необоснованно затянуто» следователями из отдела полиции №4, и требует активизации. Это было в конце 2019 года, а в январе 2020 - за месяц до пятилетия инцидента - Дмитрию Елфимову ответил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью. И здесь самый смешной и грустный момент! Чтобы решить вопрос об уголовном преследовании недобросовестных следователей фрунзенского отделения полиции документы дела направили этому же фрунзенскому отделу.

На дворе уже начало мая, но ответа от следственного управления до сих пор нет. Активизируется ли расследование неизвестно - тишина. А время все истекает. Так кого же защищает полиция?

Фото ИА PrimaMedia

Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: расследование  полиция 


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