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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Августа, 15:55 |
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Жители Приморья бьют тревогу: В заповеднике обнаружено масштабное строительство
В сеть попали фотографии следов настоящего варварства на территории заповедника "Земля леопарда" и в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника. Судя по ним, на особо охраняемых территориях активно работает тяжелая техника, начато масштабное строительство, прокладываются дороги, пишет GorodV.ru
Техникой проложены дороги в направлении бухт Морского заповедника — Горшкова, Астафьева, бухты Нерпичья, Средняя, в районе мыса Острый (южный мыс бухты Средней). Судя по всему, кто-то начал масштабное строительство в самом сердце заповедной территории.
По словам специалистов, уже уничтожены места обитания многих видов растений, включенных в Красную книгу России, а также и сами растения — аралия континентальная, дуб зубчатый, папоротник чистоустник Клейтона, рододендрон Шлиппенбаха.
«Две недели назад, после того как меня оштрафовали за нахождение на территории ФГУП «Земля леопарда» на 3000 руб., я обратился в тур отдел вышеуказанной организации, встретился с ними и в процессе разговора выяснил: фгуп строит дорогу в бухту Средняя и Нерпичья для организации тур маршрутов, мест для кемпинга и настила пешеходных помостов по мысу между Нерпичей и Средней! Вот такая «турфирма» и строит эти дороги. А по Астафьева, кто строит, точной информации нет. Но уже сегодня на новой дороге в Астафьева вырос забор на верхней площадке, левее от креста, если смотреть со стороны Витязя. И там уже берут деньги за проход!!!», — пишут участники местной группы в WhatsApp.
«Город В» сделал официальные запросы руководству обоих особо охраняемых территорий и в природоохранную прокуратуру.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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