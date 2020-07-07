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Работа головой в темпе вальса

Рассматривая бизнес как тотальное искусство, Николай Гуменюк, один из владельцев танцевальной студии ARTE, учит людей парить, объясняет, почему не надо сюсюкать с детьми, и считает, что Владивосток и Хабаровск в области танца друг друга превосходят.

ARTE

- То, чем мы занимаемся, - это одновременно и танцевальный спорт, и искусство. Также организовываем танцевальные мероприятия, продаем сопутствующие товары и помогаем в трудоустройстве преподавателей танцев за рубежом.

Как и в любом другом бизнесе, чем дальше мы идем, тем становится интереснее. Появляются новые направления, растут компетенции, возникают новые возможности в международной кооперации.

При этом выяснилось, что открывать небольшую школу танцев и создавать сеть студий - это примерно одинаковые рекламные бюджеты и интеллектуальные затраты. Грубо говоря, почти нет разницы, продвигать пит-стоп, продающий пиццу, или большой ресторан - задачи одни и те же.

Каждый год мы пытаемся найти что-то новое. Открыть новое направление, новый филиал, организовать лагерь в формате международных тренировочных сборов либо выйти на новый вид или форму соревнований. Самоизоляция, с одной стороны, ударила по нашему бизнесу в плане занятий в залах, с другой - мы стали снимать ролики на открытом воздухе, социальную рекламу, начали готовить не имеющую аналогов в России танцевальную интернет-платформу для обучения.

Первый шаг

Есть спортсмены, заточенные под определенные стандарты, которые воспитывают танцевальные пары и выводят на конкурс. Они сами ездят с подопечными на турниры, выступают и занимаются этим постоянно. Наши замечательные учителя в свое время показали, как это работает. Было время, когда я сам тренировался два раза в неделю, ездил в соседний город и вечером поздно возвращался. Затем летел в какую-либо азиатскую страну на день или два, в оплаченный организаторами отель. И по такой схеме годами живут танцоры латиноамериканских и европейских танцев.

И есть пары, которые двигаются дальше. Они открывают студии, ведут мастер-классы, рекламируют линии тренировочной одежды. Поэтому здесь все индивидуально.

Так сложилось, что, закончив танцевальную карьеру, мы долго жили в Китае и Японии. Мы видели как китайскую модель организации крупных школ, когда на наших глазах в течение 8 лет крупнейшая студия танцев была организована в провинции Хэйлуцзянь, так и японскую.

Китайская студия с 20 человек выросла до колледжа и университета, в котором сейчас более 1000 учеников. В нем 10 танцевальных классов, есть общежитие на 1500 мест. Понятно, что Китай - это страна с большим населением, которая на уровне государственных программ поддерживает занятия танцами как инструмент борьбы с ожирением. Танцевальные уроки здесь проходят в каждой общеобразовательной школе. Любой ученик в Китае знает, что такое спортивно-бальные танцы, латиноамериканские танцы, европейские, и каждый третий здесь может станцевать основной шаг ча-ча-ча.

А в Японии мы занимались раскруткой заведения в формате «Давайте потанцуем» для желающих после работы расслабиться и снять стресс. Люди приходили парами и в одиночку, наша задача состояла в том, чтобы провести мастер-класс, и очень быстро, за 20-25 минут, научить их базовым основам парного танца. По такой программе мы проработали три месяца, обучили японцев, и буквально за неделю до Фукусимы улетели в Россию.

На основе этого опыта мы пришли к идее организации собственной студии танцев. Инвесторы - наши друзья - предоставили нам отличную площадку. Так появилась студия АРТЭ во Владивостоке.

Наверное, друзья, опыт, удача и предпринимательский дух здесь первичны. Мы всегда искали пути оптимизации расходов, удобные программы ведения клиентской базы не только развивали танцевальные направления, интересные не только молодому поколению, спортсменам и детям, но и пошли дальше, внедрив во Владивостоке Pro-Am - программу, где вместе танцуют профессионал и ученик.

Pro-Am

Это направление интересно тем, что в нем могут участвовать люди самых разных возрастных категорий, выступая на соревнованиях среди других пар примерно одного уровня профессионализма. В них участвуют как те, кто только понял базовые движения, так и уже «матерые» танцоры, которые занимаются по несколько лет. Прежде всего, такие танцы интересны людям с определенным уровнем профессиональной реализации - политикам, бизнесменам, управленцам, тем, кто работает чаще всего головой.

Pro-Am традиционно ориентирован на спортивно-бальную латинскую программу танцев. Это направление приносит как обычное удовольствие, так и серьезно развивает координацию. Помимо физической нагрузки тут возможна импровизация, интерпретация базовых шагов, то есть это интересно. И здесь есть куда стремиться, им можно заниматься и в 20, и в 50 лет, и всю дальнейшую жизнь.

Танцы

Танцы делают человека жизнерадостным, гибким, подтянутым, сфокусированным. У него увеличивается концентрация на собеседнике и том, что он делает. Так как на каждом занятии у человека что-то новое начинает получаться, он заряжается положительными эмоциями. Он приходит с улыбкой и уходит с улыбкой. Не скажу, что это секта, но что-то магическое в этом есть.

Через парные танцы развивается навык партнерства, стрессы и зажимы уходят. Это усиливает осмысленность, чуткость в отношении к своему ближнему. Увеличивает способность слышать своего партнера, в том числе в семейной жизни и в бизнесе.

Здесь постоянно идет работа полушарий, как отвечающих за аналитику, так и за память, умения, которые, возможно, человек имел в детстве и «забыл». Но самое главное, он отвлекается от своих забот. Даже многозадачные профессионалы, контролирующие работу больших предприятий, освобождают здесь голову - у них появляется легкость, прибавляются силы, и они снова могут быть активными.

На грани

У нас была пиковая ситуация во время проведения первого проекта «Танцуют все» в 2015 году. Дуэты - танцы со звездами и шоу-балет, у каждого из 10 выступающих, известных управленцев, светских людей в Приморском крае, была своя мини-история, сюжет или идея. И выпал снег в день мероприятия, 20 ноября, он шел стеной, и мы очень волновались за то, что зрители даже не смогут подъехать. Так вот, несмотря на все, на мероприятие пришло более 1000 человек, я даже переживал, как они смогут поместиться в одном помещении. Некоторые из-за погоды оставляли машины далеко от места проведения мероприятия и шли пешком, чтобы насладиться этим зрелищем. Для нас самих их стремление попасть на это мероприятие было очень необычным.

Причем наши ВИП-персоны переодевались в соседнем помещении, как в анекдоте: «баня, а через дорогу - раздевалка». Мы подвозили их с места переодевания прямо на площадку, и все это транслировали на проекторе для гостей.

Мы очень сильно переживаем перед каждым мероприятием относительно света, звука, каких-то технических моментов. Относительно костюмов. Мы никогда не переживаем за хореографию или подготовку танцоров. Они всегда у нас готовы к любому мероприятию идеально. Люди ответственные, у них проходит столько репетиций, что на финальном выступлении они чувствуют себя комфортно. Даже некоторые коньячку успевают выпить перед этим.

Эйфория

Интересное чувство возникает в бальных танцах, когда двигаешься вдоль паркета. В медленном вальсе, когда движение идет с каблука, или в венском вальсе мы не движемся сверху, как при обычном шаге. Это несколько напоминает парение, скольжение на коньках, когда ощущается некий простор, особое сопротивление воздуха. И при движении вперед, и при движении во вращении. Это дает некую эйфорию.

Есть особый «вкус» в отношениях мужчины и женщины в паре. В каких-то моментах я даю движение партнерше, а в каких-то она меня пропускает. Мы движемся обоюдно, но все индивидуально, и все зависит от хореографии, от танцев, от партнеров. Но когда ты ведешь девушку и когда она реагирует, и у тебя получается, что она тебя чувствует… Любой мужчина меня поймет. Когда вы оба получаете удовольствие от танца, это экстаз просто. Очень похоже на взаимоотношения в жизни.

 


 

Публичные мероприятия

Часто проводим крупные международные танцевальные мероприятия, связанные с привлечением иностранцев из разных регионов стран АТР. Последний клубок дружбы собрал японцев, корейцев, китайцев. Также были представители Италии и Гонконга, преподаватели из Москвы. Мы собрали тренировочный лагерь, пригласили специалистов из разных направлений. Был представлен классический, спортивно-бальный, народный и эстрадный танец. Это был замечательный фестиваль.

Самые важные для нас мероприятия это «Танцуют все» и «Танцуют все. Дети». Эти проекты возникли в 2015 году. Один - взрослое шоу с участием известных людей города и края, второй - проект с участием талантливых детей, которых мы ищем по всему Приморью.

В этом году мы намерены реализовать проект нового формата: «Приморский бал», в котором люди будут танцевать, слушать классическую музыку и смотреть выступления профессиональных танцоров. Здесь будет представлена программа как латиноамериканских и европейских танцев, так и классический балет. Впервые у нас выступят знаменитые оперные артисты Приморской сцены Мариинского театра. Это было под завесой тайны, которую я вам немножко приоткрыл.

Лучшие в этом

Студия возникла как площадка Pro-Am, а далее все переросло в 13 направлений преподавания, три филиала во Владивостоке и студии в Харбине и Шеньяне.

Преподаем мы детям и взрослым, индивидуально и в группах. Занимаемся современными и классическими танцами. Есть фитнес-направления и появляются новые, как Шаффл, Белояр и Йога. Проходят группы вечером и в утреннее время.

Вводим английский язык - разговорный для детей, в основном выезжающих за рубеж на соревнования. Ведет его преподаватель Глория, носитель языка.

Есть интересная программа «Стартин» ЗВЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (так я его характеризую), существующая отдельно как творческая лаборатория, в которой есть актерское мастерство, вокал и танцы, съемки в кино и клипах. Это ноу-хау. В ней мы снимаем клипы с детьми, и родители видят, чему они научились. Мы не просто занимаемся от класса до класса, мы знакомим детей с этикой и эстетикой, показываем, что они могут делать, чего смогут достигнуть. Развиваем умение правильно излагать свои мысли, сценическую речь. Они могут выступать как на сцене в формате конкурса, так и в формате коллективных выступлений для родителей на Днях открытых дверей.

 


 

Тотальное искусство

Наше название переводится от слова arte на астурийском и других языках (искуство, мастерство, умение «искусно делать что-то»). Оно актуально для любителей и профессионалов. В этом все заложено.

Когда приезжают коллеги из Кореи, Японии или Китая, как правило, они удивляются дизайну наших студий. Ходят, снимают видео, потом делают у себя копии, и мы каждые 2-3 года обновляем интерьер, чтобы таких «копирок» было поменьше и чтобы быть в тренде.

Хочется работать с опытными преподавателями и тренироваться в приятной обстановке. Для нас важны энергетика места и его цветовая гамма. Недавно мы поменяли темный тон помещения на светлый, потому что стало больше детей. Наверное, просто хочется создать уют.

Мы привыкли к комфорту, потому что много ездили и видели. Мне нравится в этом плане позиция японцев, которые очень клиенто-ориентированы, очень ценят человека и влюблены в работу. На мой взгляд, это самое приятное - что-то творить, создавать что-то новое, это очень здорово.

Мы любим это место, людей, которые у нас работают и к нам приходят. И нам интересно построить отношения с умными людьми с богатым бэкграундом, с которыми мы общаемся и после занятий. Важно, чтобы был хороший чай, кофе, чашки были красивыми, а оборудование долговечным и профессиональным. Наверное, просто хочется работать с качественными вещами и танцевать на приятном покрытии. Нам важна атмосфера, поэтому мы и стремились здесь все сделать уютно, как дома.

Преподаватели

Здесь командная работа, которая иногда превращается в конкурентную борьбу или игру. Многие преподаватели выезжают, к примеру, в Нью-Йорк на стажировки на 5 месяцев. Мы стараемся отправлять их на мастер-классы, развивать свое тело, хореографию. Мы настроены на то, чтобы увеличивать количество преподавательского состава и его профессионализм. При этом тренеры сами постоянно тренируются, имеют образование на уровне училища или вуза в области спорта, педагогики или культуры.

Есть Устав организации, правила, которым мы следуем, прививая людям командный дух. У нас существует взаимопомощь и взаимовыручка. Вот это важно. Я ценю преподавателей студии «Артэ» за то, что они любят свое дело, и любят тех, с кем они занимаются. Это значит, что они стремятся научить, добиваться результата, а не превращать все в процесс. И хотят, чтобы наши ученики самовыражались. Поэтому мы устраиваем как мероприятия в студии, так и фестивали, на которых выступают не только спортсмены, но и зумба и фитнес-классы, классические направления и даже брейк данс.

Хабаровск - Владивосток

В Хабаровске сильная консервативная спортивная школа. Там есть серьезные танцоры из Федерации танцевального спорта Хабаровского края, чемпионы мира в том числе. И в этом они всегда были сильнее последние 10 лет точно.

Люди Владивостока всегда находят новые пути, веяния, они очень чувствительны к новизне. И это касается не только танцевального искусства и спорта, у нас отличные специалисты вообще в сфере сервиса: кондитеры, повара, кальянщики, бармены; это по всему миру известные учителя танцев, художники и солисты балета.

Почему Мариинка здесь, во Владивостоке, почему строится Эрмитаж, почему развивается город культурно и сюда хотят приезжать? Мы часто привозим коллег из Китая в Россию, и когда я предлагаю турнир в Хабаровске, они часто отвечают - нет, не поедем, там все одинаково и знакомо.

Владивосток - он интересный, он разный, яркий, это такой кластер, микс культур. Он дает новые веяния, дает задуматься о том, куда двигаются танцы. С тем же Pro-Am-направлением мы идем в волне, а если говорить о Хабаровске, там его нет. Нет многих популярных направлений танцевальных вообще, хотя есть институт искусств, который готовит специалистов по хореографии.

Хабаровчане очень сильные, выносливые, они прямые, в принципе, люди. А приморцы - более свободные, творческие, раскрепощенные, и мышление у них другое.

Дети

Мы любим разговаривать с детьми на языке взрослых. Не сюсюкаем с ними. Ищем в ребенке то, что у него больше получается, не навязывая ему свои убеждения. Если он не силен в спортивно-бальном танце, но гибок и артистичен, порекомендуем отправить на актерское мастерство. Или он может быть более талантлив в спортивно-бальных танцах, иметь расположенность к глубокому изучению английского, у него хорошо получается сниматься в клипах... Индивидуальный подход - наш козырь, которым мы отличаемся. Дети разные, у каждого свой стиль, за каждым закреплены определенные педагоги, которые их ведут. У нас не как «солдатики» в Китае: «Встали, руки под тем углом, ноги под этим, дружно все считаем «ча-ча, раз». А то, что при этом в музыку не попадают, неважно, главное - считать и делать, как на параде. У нас - попадают.

Куда стремимся

Захватить мир давно хотелось. :)

А если серьезно, да ожидаемо все было. Я писал у себя в дневниках, куда мы движемся - так и выходит. Еще в 1999 году мне было понятно, что надо создавать удобные платформы как образовательные, так и игровые, что нужна интернет-платформа, благодаря которой было бы удобно устроиться на работу за рубежом. И чтобы работодатель мог найти персонал, это очень большой вопрос. Потому что на рынке вакансий грамотных специалистов очень трудно найти, и это не только в сфере услуг. Мы ищем порой неделями, месяцами даже в администрировании.

Мы знаем, что мы хотим, и мы знаем цели, к которым идем. По крайней мере, в отношении компании, того, что мы делаем, куда двигается танцевальный мир. Чтобы это удобно было и чтобы это было для людей. Вот в чем задачи.

Фото из личного архива Николая Гуменюка.

Юрий Рогов. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.

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