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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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02 Сентября 2019, 12:42 | Регион сегодня
Ри Рён Нам возглавит делегацию КНДР на юбилейном ВЭФ во Владивостоке
Правительственная делегация Северной Кореи примет участие в V Восточном экономическом форуме
ВЭФ-2019 состоится во Владивостоке 4–6 сентября. Делегацию возглавит вице-премьер Кабинета министров КНДР Ри Рён Нам, об этом заявили в Посольстве КНДР в Российской Федерации.
Ожидается, что Ри Рён Нам проведет на полях Форума ряд встреч для обсуждения мер и путей реализации текущих вопросов по экономическому сотрудничеству между двумя странами. В частности, северокорейская сторона заинтересована в организации рабочих встреч с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.
Официальная делегации КНДР ранее принимала участие в работе Восточного экономического форума – 2018.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Региональный журнал для деловых кругов "Дальневосточный капитал" - информационный партнер V Восточного экономического форума.
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