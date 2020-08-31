Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 03 Октября, 04:41 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 78.09 р.
1 EUR 91.58 р.
100 JPY 74.25 р.
10 CNY 11.5 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020

Регион сегодня
02.10 |
Роботизированная модульная котельная заработала в заповедном селе Красный Яр в Приморье
02.10 |
Гребешок, трепанга и ламинарию будут выращивать в ТОР "Большой Камень" в Приморье
30.09 |
Численность японских журавлей в Даурском заповеднике за последние 15 лет снизилась в 50 раз
30.09 |
Новая зона отдыха для туристов создана на "Земле леопарда" в Приморье
30.09 |
Конференция по расследованию экологических преступлений состоялась во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
31 Августа 2020, 14:00
Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:52
Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток Валентин Сергиенко, Председатель Дальневосточного отделения РАН, в интервью журналу "Дальневосточный капитал" - о практике внедрения инноваций в условиях дикого капитализма
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
02 Октября 2020, 14:08 | Регион сегодня |

Роботизированная модульная котельная заработала в заповедном селе Красный Яр в Приморье

Подключат к тепловой станции и новые объекты – детский сад, дом для специалистов национального парка "Бикин", построенные Центром "Амурский тигр" и сданные в эксплуатацию 25 сентября

В селе Красный Яр Пожарского района специалисты Примтеплоэнерго установили современную роботизированную модульную котельную, мощности которой хватит для того, чтобы обогреть все объекты села, ранее подключенные к центральному отоплению. В первую очередь тепло подведут к образовательным учреждениям, больнице, пекарне, почте, административному зданию и Дому Быта. 

По словам главного инженера лесозаводского филиала Примтеплоэнерго Андрея Широкова, роботизированная котельная мощностью 1800 киловатт работает на трех котлах, мощность каждого из которого 600 киловатт.

- Этой мощности хватит, чтобы обеспечить теплом все существующие на сегодняшний день жилые помещения села Красный Яр, подключенные к централизованному отоплению, и социальные объекты. Котельная будет работать в автономном режиме, для ее облуживания потребуется два оператора, в обязанности которых входит контроль за работой оборудования и загрузка угля в бункеры.

При полной пиковой нагрузке двух котлов (третий котел пока находится в резерве), при максимально низких температурах, котельная будет потреблять 12 тонн угля в сутки. Первые поставки уже начались -  топливо поступает упакованным в герметичные биг-бэги (ёмкости для бункировки угля). Перегрузка угля из биг-бэгов в бункеры абсолютно беспылевая -  из узких горловин емкостей уголь пересыпается, не контактируя с внешней средой.

- Автоматика обеспечивает полное сгорание угля, –  отметил Андрей Широков, - «Умная» аппаратура знает, сколько воздуха нужно подать для этого.  Кроме того, в бункере есть мельница, которая дробит твердое топливо. Весь этот комплекс обеспечивает полное сжигание продукта. Белый, безопасный пар из трубы – вот, пожалуй, и весь выхлоп. Это уже не первая модульная котельная установленная нами в Приморском крае. Люди довольны.

Главный инженер также отметил, что в случае перебоев с электричеством, подача тепла не остановится -  для предотвращения критических ситуаций в модульной котельной установлен автоматический дизель-генератор, который постоянно находится «под парами», - при малейшем сбое в сети, агрегаты автоматически подключатся к генератору.   

По словам главы сельского поселения Красный Яр Галины Петровой, появление современной котельной — это важный этап в совершенствовании жилищно- коммунальной инфраструктуры села.

-  За последние три года в селе Красный Яр благодаря Центру «Амурский тигр» и национальному парку Бикин появилось много новых социальных объектов. Все постройки современные и просторные, для их обогрева требуется мощное современное и экологически безопасное оборудование. Роботизированная котельная, установленная энергетиками, отвечает всем перечисленным требованиям, специалисты гарантируют стабильное тепло, при полном отсутствии загрязнения атмосферы.   Современные технологии позволяют сохранить окружающую среду абсолютно здоровой, а воздух чистым.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: амурский тигр  котельная  нацпарк 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
30 Июня 2020, 19:11
Я - за цифровой риск Эксперт Государственной думы Алексей Мостовщиков - о внедрении "цифры" в России
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика