|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 03 Октября, 04:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Роботизированная модульная котельная заработала в заповедном селе Красный Яр в Приморье
В селе Красный Яр Пожарского района специалисты Примтеплоэнерго установили современную роботизированную модульную котельную, мощности которой хватит для того, чтобы обогреть все объекты села, ранее подключенные к центральному отоплению. В первую очередь тепло подведут к образовательным учреждениям, больнице, пекарне, почте, административному зданию и Дому Быта.
По словам главного инженера лесозаводского филиала Примтеплоэнерго Андрея Широкова, роботизированная котельная мощностью 1800 киловатт работает на трех котлах, мощность каждого из которого 600 киловатт.
- Этой мощности хватит, чтобы обеспечить теплом все существующие на сегодняшний день жилые помещения села Красный Яр, подключенные к централизованному отоплению, и социальные объекты. Котельная будет работать в автономном режиме, для ее облуживания потребуется два оператора, в обязанности которых входит контроль за работой оборудования и загрузка угля в бункеры.
При полной пиковой нагрузке двух котлов (третий котел пока находится в резерве), при максимально низких температурах, котельная будет потреблять 12 тонн угля в сутки. Первые поставки уже начались - топливо поступает упакованным в герметичные биг-бэги (ёмкости для бункировки угля). Перегрузка угля из биг-бэгов в бункеры абсолютно беспылевая - из узких горловин емкостей уголь пересыпается, не контактируя с внешней средой.
- Автоматика обеспечивает полное сгорание угля, – отметил Андрей Широков, - «Умная» аппаратура знает, сколько воздуха нужно подать для этого. Кроме того, в бункере есть мельница, которая дробит твердое топливо. Весь этот комплекс обеспечивает полное сжигание продукта. Белый, безопасный пар из трубы – вот, пожалуй, и весь выхлоп. Это уже не первая модульная котельная установленная нами в Приморском крае. Люди довольны.
Главный инженер также отметил, что в случае перебоев с электричеством, подача тепла не остановится - для предотвращения критических ситуаций в модульной котельной установлен автоматический дизель-генератор, который постоянно находится «под парами», - при малейшем сбое в сети, агрегаты автоматически подключатся к генератору.
По словам главы сельского поселения Красный Яр Галины Петровой, появление современной котельной — это важный этап в совершенствовании жилищно- коммунальной инфраструктуры села.
- За последние три года в селе Красный Яр благодаря Центру «Амурский тигр» и национальному парку Бикин появилось много новых социальных объектов. Все постройки современные и просторные, для их обогрева требуется мощное современное и экологически безопасное оборудование. Роботизированная котельная, установленная энергетиками, отвечает всем перечисленным требованиям, специалисты гарантируют стабильное тепло, при полном отсутствии загрязнения атмосферы. Современные технологии позволяют сохранить окружающую среду абсолютно здоровой, а воздух чистым.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Роботизированная модульная котельная заработала в заповедном селе Красный Яр в Приморье
- Гребешок, трепанга и ламинарию будут выращивать в ТОР "Большой Камень" в Приморье
- Численность японских журавлей в Даурском заповеднике за последние 15 лет снизилась в 50 раз
- Новая зона отдыха для туристов создана на "Земле леопарда" в Приморье
- Конференция по расследованию экологических преступлений состоялась во Владивостоке
- WWF приобрел новую технику и оборудование для "тигриных" ООПТ на Дальнем Востоке
- 21-й День тигра во Владивостоке пройдет онлайн и не только
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" завершило техническое перевооружение пирса
- За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
- Новый дополнительный офис Банка "Приморье" открылся во Владивостоке